Stjerne gentagne gange makuleret og forbrugt af sort hul forvirrer astronomer

Astronomer fra University of Leicester har gjort en spændende opdagelse - en stjerne, der ligner vores sol, der gentagne gange bliver ødelagt og fortæret af et sort hul, der ligger 500 millioner lysår væk. Denne dramatiske begivenhed resulterer i regelmæssige lysudbrud, der opstår omkring hver 25. dag. Typisk sker sorte hul-udbrud, kendt som tidevandsforstyrrelser, når et sort hul fortærer en stjerne. Men i dette tilfælde tyder emissionerne på, at stjernerne kun bliver delvist ødelagt, idet processen gentager sig selv igen og igen.

Observationerne afslørede to typer af udbrud: dem, der opstår med få timers mellemrum, og dem, der sker cirka en gang om året. Regelmæssigheden af ​​emissioner i dette særlige tilfælde faldt mellem de to yderpunkter, hvilket indikerer et unikt fænomen. I stedet for at forfalde som forventet, ville stjernen, kaldet Swift J0230, skinne klart i en periode på syv til ti dage og derefter pludselig slukke og gentage denne cyklus hver 25. dag.

Undersøgelsen, offentliggjort i tidsskriftet Nature Astronomy, giver ikke kun indsigt i, hvordan sorte huller forstyrrer kredsende stjerner, men afslører også en ny klasse af delvist forstyrrede stjerner. Dr. Robert Eyles-Ferris, en nylig ph.d.-modtager fra University of Leicester, understreger betydningen af ​​denne opdagelse ved at sige, "Swift J0230 er en spændende tilføjelse til klassen af ​​delvist forstyrrede stjerner."

Studiets hovedforfatter, Dr. Phil Evans, fremhæver, at det er første gang, videnskabsmænd har set en stjerne som solen gentagne gange blive makuleret og fortæret af et sort hul med lav masse. Modeller af Swift J0230-udbruddet indikerer, at stjernen er af samme størrelse som solen og kredser en elliptisk bane rundt om et sort hul med lav masse i midten af ​​sin galakse. Omtrent tre jordmasser af materiale menes at blive revet fra Swift J0230s atmosfære og varmet op, når de falder ned i det sorte hul, og når temperaturer på omkring 2,000,000°C. Denne intense varme frigiver en overflod af røntgenstråler, som oprindeligt blev opdaget af NASAs Neil Gehrels Swift Observatory.

Forskerne vurderer, at det sorte hul, der er ansvarligt for disse fænomener, er relativt lille sammenlignet med supermassive sorte huller, med en masse på mellem 10,000 og 100,000 gange solens. Opdagelsen af ​​Swift J0230 blev gjort mulig ved brug af et nyt værktøj udviklet af Leicester-teamet, kaldet en transient detektor. Dr. Kim Page, som samarbejdede om undersøgelsen, forventer, at der er mange flere himmellegemer som Swift J0230, der venter på at blive afsløret, takket være deres nye transient-jagtværktøj.

Denne banebrydende forskning kaster lys over de mystiske og ærefrygtindgydende aktiviteter, der finder sted i nærheden af ​​sorte huller. Opdagelsen af ​​Swift J0230 bringer os et skridt tættere på at forstå disse gådefulde kosmiske fænomener.

