Kraftig radioudbrud registreret fra fjern galakse

Astronomer har gjort en banebrydende opdagelse ved at detektere et hurtigt radioudbrud (FRB) fra en fjern galakse, der rejste otte milliarder lysår for at nå Jorden. Denne særlige FRB er mere kraftfuld og stammer meget længere væk end nogen tidligere registreret, efter at have fundet sted, da universet var mindre end halvdelen af ​​dets nuværende alder. Årsagen til FRB'er forbliver et mysterium, med teorier, der spænder fra fremmede liv til magnetarer, som er stærkt magnetiske døde stjerner.

Radioudbruddet blev opdaget af det australske Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) radioteleskop i det vestlige Australien. Det frigav lige så meget energi på under et millisekund, som solen udsender over 30 år. Mens hundredtusindvis af FRB'er kunne forekomme på himlen dagligt, er der kun blevet opdaget omkring tusind, med oprindelsen til kun 50 identificeret. For at spore kilden til det seneste udbrud brugte astronomer Very Large Telescope i Chile og fandt ud af, at det kom fra en galakse, der kan have smeltet sammen med andre galakser, hvilket potentielt har skabt magnetaren.

Bortset fra at optrevle mysteriet med FRB'er, håber videnskabsmænd at bruge dem som et værktøj til at udforske universets mysterier. FRB'er er præget med signaturen af ​​den gas, de rejser gennem, hvilket giver forskerne en måde at måle mængden af ​​stof i det kosmiske væv og bestemme universets samlede vægt. Men for at opnå en mere nøjagtig måling skal hundredvis flere FRB'er observeres ved hjælp af avancerede radioteleskoper, der forventes at blive operationelle i den nærmeste fremtid.

Denne banebrydende opdagelse bringer os tættere på at forstå oprindelsen af ​​FRB'er og det kosmiske web. Med yderligere forskning og fremskridt inden for teknologi, tror forskerne, at de vil låse op for flere hemmeligheder i universet.

kilder:

– https://www.cnn.com/2022/06/09/world/radio-burst-eight-billion-years-far-intl-scli-scn/index.html

– https://www.afp.com/en/news/1333/scientists-spot-new-cosmic-explosion-big-bang-jailed-seconds-20220810b1j0o8