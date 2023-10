Den stigende skade af satellitter med lav kredsløb om jorden på videnskabelig forskning

Satellitkonstellationer med lavt kredsløb om jorden (LEO), såsom Elon Musks Starlink og Amazons nyligt tilsluttede race, forårsager betydelig skade på videnskabelig forskning. Disse satellitter, der engang blev rost for deres potentiale til at give global bredbåndsdækning, resulterer nu i lysforurening, der i høj grad hindrer studiet af nattehimlen. På trods af bestræbelser på at dæmpe lysstyrken af ​​disse satellitter, har forskere fundet ud af, at de stadig overskrider de anbefalede lysstyrkegrænser med mere end to gange.

En nylig undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Nature fremhævede, hvordan en prototype af AST SpaceMobiles BlueBird-sværm er blevet et af de lyseste objekter på himlen. En anden undersøgelse viste yderligere, at selv mørklagte satellitter stadig er betydeligt lysere, end hvad astronomer anser for acceptabelt for at minimere interferens med rumvidenskab.

Astronomer, der deltog i en konference arrangeret af Den Internationale Astronomiske Unions Center for beskyttelse af den mørke og stille himmel mod satellitkonstellationsinterferens, udtrykte bekymring over de forværrede virkninger af disse satellitter på nattehimmelforskning. På trods af forsøg på at gøre deres satellitter mørkere, forbliver lysstyrken et vedvarende problem. Eksisterende sporingssystemer til LEO-satellitter er dyre og mangler skalerbarhed.

Regulatorer har været langsomme til at løse disse bekymringer, hovedsageligt baseret på frivillige retningslinjer, der ikke giver meningsfulde restriktioner. Derudover er der spørgsmål om, hvorvidt skaden på videnskabelig forskning er begrundet i fordelene ved forbedret bredbåndsadgang i fjerntliggende områder. LEO satellitsystemer, mens de muliggør tilslutning i isolerede områder, har bemærkelsesværdige kapacitetsbegrænsninger, i modsætning til fiber- eller 5G trådløse netværk.

Starlink betjener for eksempel i øjeblikket 1.5 millioner brugere globalt, mens millioner i USA stadig mangler adgang til overkommeligt bredbånd. De høje omkostninger ved satellitinternet begrænser dets evne til at løse bredere forbindelsesproblemer. Desuden er der planer om at opsende titusindvis flere satellitter ud i rummet, hvilket yderligere forværrer lysforureningen og dens konsekvenser for videnskabelig forskning.

