Næste generations rumteleskoper kunne drage fordel af gigantiske raketter som SpaceX's rumskib, siger astronomer

Et panel af førende amerikanske astronomer har fremsat en konsensus om, at fremtidige rumobservatorier udviklet af NASA skal udnytte mulighederne i nye gigantiske raketter, såsom SpaceX's Starship. Disse raketter tilbyder øgede løfteevner og kan potentielt eliminere de masse- og volumenbegrænsninger, der i øjeblikket øger kompleksiteten og omkostningerne for rummissioner. Tilgængeligheden af ​​større masse- og volumenkapacitet til en lavere pris ville udvide designmulighederne for disse teleskoper.

Indvirkningen af ​​store løfteraketter på fremtidige astronomimissioner blev diskuteret af Charles Lawrence fra NASAs Jet Propulsion Laboratory, Martin Elvis fra Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics og Sara Seager fra MIT. De forfattede et papir tidligere i år, der fremhævede fordelene ved at bruge raketter som Starship eller Blue Origin's New Glenn i fremtidige rumteleskopprojekter.

Den nuværende generation af teleskoper, inklusive det kommende James Webb-rumteleskop, har begrænset nyttelastkapacitet. Stjerneskibets evne til at transportere mere end 100 tons til en væsentlig lavere pris pr. kilogram ville dog revolutionere rumindustrien. Dens nyttelastvolumen er næsten dobbelt så bred som eksisterende raketter, hvilket gør den til en attraktiv mulighed for opsendelse af næste generation af store rumteleskoper.

I Astro2020-undersøgelsen, en gang i et årti gennemgang af astronomi og astrofysiske prioriteter, blev NASA rådet til at fokusere på at udvikle teknologier og design til nye "store observatorier", der vil efterfølge Hubble, Chandra, James Webb og det romerske rum Teleskop. Den første blandt disse foreslåede observatorier er Habitable Worlds Observatory, som i størrelse kunne sammenlignes med James Webb Space Telescope og ville have evnen til direkte at observere jordlignende exoplaneter.

Disse ambitiøse missioner kommer dog med betydelige udfordringer, herunder teknologiske fremskridt inden for optik, detektorer og materialer. Ankomsten af ​​nye raketter som Starship eller New Glenn kan potentielt forenkle designet af disse observatorier, reducere omkostningerne og forkorte udviklingstidslinjer.

Muligheden for at bruge disse gigantiske raketter til at opsende fremtidige rumteleskoper har fået astronomer til at revurdere deres antagelser om tilgængelige løfteraketter og udforske det designrum, der har åbnet sig. Ved at udnytte funktionerne i raketter som Starship, håber astronomer at opnå store omkostningsbesparelser og fremskynde indsættelsen af ​​disse næste generations observatorier.

kilder:

– Physics Today-artikel forfattet af Charles Lawrence, Martin Elvis og Sara Seager

– Astro2020-undersøgelse fra National Academies