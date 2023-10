Astronomer finder den nærmeste ultrastrippede supernova: SN 2021agco i UGC 3855

Et hold af astronomer ledet af Shengyu Yan fra Tsinghua University i Beijing, Kina, har opdaget en ny ultrastrippet supernova, SN 2021agco. Supernovaen blev opdaget ved hjælp af Half Meter Telescope (HMT) ved Xingming-observatoriet i Kina. SN 2021agco blev fundet i galaksen UGC 3855, som er cirka 130 millioner lysår væk.

Ultrastrippede supernovaer, ligesom SN 2021agco, er en sjælden type supernova, hvor stjernens forfader er blevet ekstremt strippet før eksplosionen. Dette resulterer i spektrale træk, der ligner andre supernovaer med strippet kappe (SNe Ib/Ic), men relativt svage. Opdagelsen af ​​SN 2021agco giver værdifuld indsigt i det voldsomme massetab og stripning af ydre lag, der forekommer i disse typer supernovaer.

Forskerne vurderede, at SN 2021agco havde en udstødningsmasse på omkring 0.26 solmasser og en kinetisk energi på omkring 95.7 quindecillion erg. Stamstjernen mentes at have haft en konvolut med en radius på 78.4 solradier, en masse på 0.1 solmasser og en injektionsenergi på 89.3 quindecillion erg.

Værtsgalaksen, UGC 3855, er en mellemliggende spiralgalakse, der er cirka 10.6 milliarder år gammel. Den har en masse på omkring 2.6 milliarder solmasser og en lav stjernedannelseshastighed på 0.2 solmasser om året.

Denne opdagelse fremhæver vigtigheden af ​​at studere supernovaer for bedre at forstå udviklingen af ​​stjerner og galakser. SN 2021agco repræsenterer det nærmeste kendte eksempel på en ultrastrippet supernova til Jorden, hvilket giver astronomer en unik mulighed for at studere egenskaberne og adfærden af ​​disse sjældne kosmiske begivenheder.

Billede: Tidlig fasebilleder af SN 2021agco-feltet observeret af ATLAS og Half Meter Telescope (HMT) med de resterende billeder med værtsgalakseskabelonen fratrukket. Kredit: arXiv (2023)

Definitioner:

Supernova: En kraftig og lysende stjerneeksplosion.

En kraftig og lysende stjerneeksplosion. Type I og Type II Supernovaer: Supernovaer klassificeret baseret på deres atomspektre. Type I supernovaer mangler brint i deres spektre, mens Type II supernovaer har spektrallinjer af brint.

Supernovaer klassificeret baseret på deres atomspektre. Type I supernovaer mangler brint i deres spektre, mens Type II supernovaer har spektrallinjer af brint. Type Ib Supernova: En underklasse af kernekollaps-supernovaer med strippet hylster, hvor en massiv stjerne, med sin ydre hylster af brint strippet væk, kollapser under sin egen tyngdekraft.

En underklasse af kernekollaps-supernovaer med strippet hylster, hvor en massiv stjerne, med sin ydre hylster af brint strippet væk, kollapser under sin egen tyngdekraft. Ultrastrippet supernova: En sjælden type supernova, hvor progenitor-hylsteret er blevet ekstremt strippet før eksplosionen, hvilket resulterer i spektrale træk svarende til SNe Ib/Ic, men relativt svage.

En sjælden type supernova, hvor progenitor-hylsteret er blevet ekstremt strippet før eksplosionen, hvilket resulterer i spektrale træk svarende til SNe Ib/Ic, men relativt svage. Udkast masse: Massen af ​​materiale udvist under en supernovaeksplosion.

Massen af ​​materiale udvist under en supernovaeksplosion. Kinetisk energi: Den energi, der er forbundet med et objekts bevægelse.

Den energi, der er forbundet med et objekts bevægelse. Stamfader: Stjernen, der gennemgår en supernovaeksplosion.

Stjernen, der gennemgår en supernovaeksplosion. Solar radier: En måleenhed lig med Solens radius.

En måleenhed lig med Solens radius. Stjernedannelseshastighed: Den hastighed, hvormed nye stjerner dannes i en galakse.