Siena Galaxy Atlas: Et omfattende kort over kosmos

Siena Galaxy Atlas (SGA) er et omfattende kort over kosmos, der inkluderer afstanden, placeringen og den kemiske profil af 380,000 galakser på tværs af halvdelen af ​​nattehimlen. Udviklet af et team af astronomer med Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Survey, kombinerer SGA data fra tre vidtrækkende undersøgelser gennemført mellem 2014 og 2017. Kortet giver præcise oplysninger om placeringer, former og størrelser af hundredvis af tusindvis af store galakser.

Før oprettelsen af ​​SGA indeholdt tidligere galaksekompilationer unøjagtige indtastninger, såsom forkerte positioner og størrelser af galakser, såvel som indgange, der ikke var galakser, men stjerner eller artefakter. SGA eliminerer disse fejl for en stor del af himlen og forbedrer lysstyrkemålingerne for galakser, noget der ikke var pålideligt tilgængeligt før for en prøve af denne størrelse.

SGA er en værdifuld ressource for astronomer, der studerer galaksedannelse og universets struktur. Det hjælper med at give et omfattende billede af kosmos og understøtter yderligere forskning. All-sky undersøgelser som SGA gør det muligt for forskere at identificere brede mønstre på tværs af en population af objekter, sætte nye opdagelser i kontekst og identificere kandidater til fokuserede observationer.

Dataene for SGA kommer fra forskellige teleskoper, herunder Dark Energy Camera, Mosaic3-kameraet og Beijing-Arizona Sky Survey. Disse undersøgelser fangede billeder i optiske og infrarøde bølgelængder, der dækker et område på 20,000 kvadratgrader, hvilket er næsten halvdelen af ​​nattehimlen. SGA er også den første undersøgelse, der giver data om galaksernes lysprofiler.

SGA, opkaldt efter Siena College i New York, er frit tilgængeligt online for både professionelle astronomer og offentligheden. Ud over dets videnskabelige anvendelighed indeholder atlasset adskillige billeder af smukke galakser, hvilket gør det til en værdifuld ressource for alle, der er interesseret i at udforske vores hjørne af universet.

