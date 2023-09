Astronomer finder potentielle sorte huller nærmest Jorden i Hyades-klyngen

Astronomer har foreslået, at de nærmeste sorte huller til Jorden kunne gemme sig i Hyades-klyngen, som er placeret cirka 150 lysår væk fra solen. Denne opdagelse antyder, at disse sorte huller kan være blevet fordrevet fra hoben for millioner af år siden og nu vandrer alene i galaksen. Sammenlignet med det tidligere kendte nærmeste sorte hul, ville disse nye kandidater være omkring ti gange tættere på Jorden.

Hyadeshoben er en åben hob, der består af hundredvis af stjerner i stjernebilledet Tyren. Åbne hobe er grupper af stjerner, der menes at være dannet på samme tid fra den samme sky af gas og støv. Som et resultat deler stjerner i disse hobe fælles karakteristika med hensyn til kemiske sammensætninger og alder.

For at undersøge den potentielle tilstedeværelse af sorte huller i Hyades-klyngen, udførte et team af forskere ledet af Stefano Torniamenti fra University of Padua simuleringer af stjernebevægelser og evolution i klyngen. Disse simuleringer omfattede sorte huller, og resultaterne blev sammenlignet med observationer foretaget af Gaia-rumteleskopet vedrørende hastigheder og positioner af stjernerne i hoben.

Forskerne kom til den konklusion, at de simuleringsmodeller, der bedst matchede observationerne, omfattede to eller tre sorte huller i klyngen. Ydermere var simuleringer, der tegnede sig for sorte huller, der blev slynget ud fra Hyaderne for ikke mere end 150 millioner år siden, også på linje med Gaia-data. Dette tyder på, at hvis de sorte huller blev drevet voldsomt ud af klyngen, ville deres tidligere eksistens stadig være tydelig i stjernepopulationen.

Selvom de sorte huller allerede har forladt Hyaderne, indikerer simuleringerne, at de ville forblive de nærmeste sorte huller på Jorden. Tidligere optegnelser for de nærmeste sorte huller på Jorden, Gaia BH1 og Gaia BH2, blev opdaget i år og er placeret henholdsvis 1,560 og 3,800 lysår væk. Til sammenligning ville de potentielle sorte huller i Hyades-klyngen være meget tættere på.

Forskningen fremhæver virkningen af ​​Gaia-rumteleskopet, som har gjort det muligt for astronomer at studere individuelle positioner og bevægelser af stjerner i klynger som Hyaderne for første gang. Ved nøjagtigt at måle positioner og bevægelser af milliarder af stjerner gør Gaia det muligt at detektere gravitationspåvirkninger fra skjulte objekter såsom sorte huller.

Resultaterne af denne undersøgelse kaster lys over tilstedeværelsen og fordelingen af ​​sorte huller i galaksen og bidrager til en bedre forståelse af udviklingen af ​​stjernehobe. Forskningen blev offentliggjort i Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

