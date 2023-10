Ny indsigt i hurtige radioudbrud og jordskælv

By

En nylig undersøgelse foretaget af University of Tokyo har givet ny indsigt i det mystiske fænomen kendt som hurtige radioudbrud (FRB'er) ved at drage paralleller med jordskælv. FRB'er er intense udbrud af radioenergi, der kan vare i blot millisekunder og stammer fra det dybe rum. Den nøjagtige årsag til og oprindelsen af ​​FRB'er er forblevet uhåndgribelig, men denne forskning tyder på, at "stjerneskælv" på neutronstjerner kan være ansvarlige.

Neutronstjerner er utroligt tætte stjerner, der dannes, når supergigantiske stjerner kollapser og efterlader en lille, tæt kerne. Magnetarer, en type neutronstjerne med stærke magnetfelter, er blevet observeret udsende FRB'er. Konceptet med stjerneskælv på magnetiske overflader, svarende til jordskælv på Jorden, giver en plausibel forklaring på forekomsten af ​​FRB'er.

Forskerholdet sammenlignede data fra FRB'er, jordskælv og soludbrud. De fandt tydelige ligheder mellem FRB'er og jordskælv, især med hensyn til forekomst af efterskælv og faldet i efterskælvsrater over tid. På den anden side var der bemærkelsesværdige forskelle mellem FRB'er og soludbrud. Denne analyse modsagde tidligere undersøgelser og kastede nyt lys over arten af ​​FRB'er.

Denne opdagelse har potentialet til at omforme vores forståelse af jordskælv, højdensitetsstof og kernefysik. Ved at studere FRB'er og deres forbindelse til stjerneskælv kan forskere få værdifuld indsigt i tæt stofs adfærd og kernefysikkens dynamik.

Universitetet i Tokyos forskning brugte data fra Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST) i Kina og det nu nedlagte Arecibo-teleskop i Puerto Rico. Disse store enkelt-skål teleskoper gav afgørende information til undersøgelsen.

Fremover kan yderligere forskning i forbindelsen mellem FRB'er og stjerneskælv låse op for nye opdagelser om mysterierne i vores univers. Ved at afsløre hemmelighederne bag hurtige radioudbrud kan videnskabsmænd i sidste ende uddybe vores forståelse af kosmos og dets indre funktioner.

kilder:

- Tokyo Universitet

– Kantos regionale udviklingsbureau

– Den internationale mission om at studere solen (Hinode)