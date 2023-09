Spektral udvikling af XTE J1810-189 undersøgt af astronomer

Europæiske astronomer har brugt neutronstjernen Interior Composition Explorer (NICER) ombord på den internationale rumstation (ISS) til at udføre spektralanalyse af XTE J1810-189, en lavmasse-røntgen-binær. Deres resultater, offentliggjort på preprint-serveren arXiv, giver værdifuld indsigt i den spektrale udvikling af dette system.

X-ray binære (XRB'er) består af en normal stjerne eller en hvid dværg, der overfører masse til en kompakt neutronstjerne eller et sort hul. Lavmasse røntgenbinære (LMXBs) og højmasserøntgenbinære (HMXBs) skelnes ud fra massen af ​​ledsagerstjernen.

XTE J1810–189 er en neutronstjerne LMXB med en anslået afstand mellem 11,400 og 28,400 lysår. Det udviser en forbigående adfærd, der veksler mellem hvilende faser og perioder med øget røntgenstråling på grund af tilvækst på neutronstjernen.

Under et røntgenudbrud i september 2020 observerede astronomer ledet af Arianna Manca fra University of Cagliari i Italien XTE J1810-189 for at undersøge dens spektrale udvikling. Forskerne analyserede data fra 33 NICER observationer, hvoraf 23 leverede tilstrækkelig statistik til spektralanalyse.

Undersøgelsen afslørede, at de fleste af observationerne kunne passe godt af en termisk komprimeret komponent, der varierede lidt over tid. Fotonindekset for denne komponent nåede sin højeste værdi nær slutningen af ​​udbruddet. Temperaturen af ​​det Comptonized sorte legeme blev bestemt til at være omkring 0.6 keV.

Yderligere undersøgelse er nødvendig for at afgøre, om frøfotonerne til Comptonization-komponenten stammer fra accretionsskiven eller neutronstjernen. Forskerne konkluderede, at XTE J1810-189 ikke nåede en fuld høj/blød tilstand under udbruddet og havde en maksimal målt lysstyrke på cirka en undecilion erg/s.

NICER-observationerne afslørede også tilstedeværelsen af ​​termonukleare udbrud under udbrudsfasen, hvilket indikerer tilstedeværelsen af ​​en brintrig hovedsekvensstjerne i systemet.

Sammenfattende giver undersøgelsen værdifuld indsigt i den spektrale udvikling af XTE J1810-189 ved hjælp af NICER-data. Yderligere forskning er nødvendig for fuldt ud at forstå oprindelsen af ​​Comptonization-komponenten og systemets natur.

kilde:

– Manca, A., et al. (2023). Spektralanalyse af LMXB XTE J1810-189 med NICER data. arXiv. DOI: 10.48550/arxiv.2309.06831