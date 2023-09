Et hold af internationale astronomer har gjort en banebrydende opdagelse: en forstenet rest fra lige efter Big Bang kendt som "galaksernes boble." Denne ufatteligt enorme kosmiske struktur måler en milliard lysår på tværs, hvilket gør den 10,000 gange bredere end vores Mælkevejsgalakse. Opdagelsen giver et klarere billede af universets udvidelseshastighed og kan revolutionere kosmologien.

Boblen, som er centreret omkring 820 millioner lysår fra vores egen galakse, anses for at være et betydeligt fund. Ifølge Cullan Howlett, der er medlem af forskerholdet, er boblen et fossil fra tiden med Big Bang, da universet blev dannet, og den overskygger mange kendte strukturer, såsom Sloan Great Wall og Bootes supercluster.

Opdagelsen bekræfter også et fænomen, der først blev beskrevet i 1970 af Jim Peebles, en canadisk-amerikansk kosmolog. Peebles teoretiserede, at tyngdekraftens og strålingens krumning i det oprindelige univers skabte lydbølger kaldet baryon akustiske svingninger, som igen skabte bobler, når de bølgede gennem plasmaet. Processen stoppede cirka 380,000 år efter Big Bang, da universet kølede ned og boblernes form frøs. Med tiden voksede disse bobler sig større, efterhånden som universet udvidede sig.

Den nyligt opdagede boble er den første kendte akustiske enkeltbaryon-oscillation. Astronomerne har navngivet det Ho'oleilana, hvilket betyder "sendte opvågnen mumlen" på hawaiiansk, med henvisning til skabelsessangen, som dens navn er afledt af.

Denne betydningsfulde opdagelse kaster ikke kun lys over det tidlige univers, men antyder også, at universet har udvidet sig længere end oprindeligt forudsagt. Forskerne mener, at opdagelsen af ​​denne massive boble af galakser kan føre til en stor ændring inden for kosmologi, hvilket potentielt vil kræve en re-evaluering af den nuværende model af universet.

kilder:

– The Astrophysical Journal

– University of Queenslands School of Mathematics and Physics

– Frankrigs Atomenergikommission

- University of Hawaii