Astronomer opdager det fjerneste og mest energiske hurtige radioudbrud (FRB) endnu

Astronomer har for nylig gjort en spændende opdagelse ved at detektere det fjerneste og mest energiske hurtige radioudbrud (FRB) nogensinde observeret. Denne fjerntliggende eksplosion af kosmiske radiobølger varede i mindre end et millisekund, med dens kilde placeret i en galakse så langt væk, at det tog otte milliarder år for dets lys at nå os. Detekteringen af ​​denne FRB, kaldet FRB 20220610A, blev muliggjort af European Southern Observatory's (ESO) Very Large Telescope (VLT).

Ikke alene var denne FRB den fjerneste nogensinde observeret, men den udsendte også en ekstraordinær mængde energi. Faktisk frigav den, hvad der svarer til Solens samlede emission i løbet af 30 år, men på kun en brøkdel af et sekund. Opdagelsen af ​​denne kraftfulde FRB har betydelige implikationer for vores forståelse af universet.

En af de vigtigste indsigter fra denne observation er, at FRB'er kan bruges til at måle det manglende stof mellem galakser. Nuværende metoder til at estimere universets masse giver modstridende svar og udfordrer standardmodellen for kosmologi. Men ved at studere FRB'er kan astronomer få værdifuld indsigt i fordelingen af ​​stof i kosmos.

Ryan Shannon, professor ved Swinburne University of Technology og co-lead forsker af undersøgelsen, forklarer, at det manglende stof i universet muligvis gemmer sig i rummet mellem galakser. Dette stof kan være så varmt og diffust, at det er svært at opdage ved hjælp af konventionelle teknikker. Hurtige radioudbrud har dog evnen til at trænge ind i selv de mest tomme områder af rummet og "se" det ioniserede materiale. Dette giver forskere mulighed for at måle mængden af ​​stof mellem galakser, hvilket giver en unik måde at veje universet på.

Opdagelsen af ​​denne fjerne og energiske FRB er en væsentlig milepæl i vores udforskning af kosmos. Ved at studere disse mystiske kosmiske signaler fortsætter astronomerne med at afdække ny indsigt om universets sammensætning og udvikling. Resultaterne af denne undersøgelse er blevet offentliggjort i tidsskriftet Science.

kilder:

– Nina Massey, PA Videnskabskorrespondent

– Videnskabstidsskrift