Astronomer opdager de indledende stadier af planetdannelse

Et hold af astronomer fra Tokyo Institute of Technology har gjort en banebrydende opdagelse inden for planetdannelse. De har afsløret det første trin i processen med, hvordan planeter dannes.

Planetdannelse begynder med dannelsen af ​​støvkorn i den protoplanetariske skive, en roterende skive af gas og støv, der omgiver en ung stjerne. Disse støvkorn kolliderer derefter med hinanden og klumper sig sammen og vokser til sidst til planetesimaler - små, solide genstande, der spænder fra få meter til titusvis af kilometer i størrelse.

Ved hjælp af observationer fra Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) i Chile var forskerne i stand til at studere et ungt stjernesystem kaldet HD 163296. De fandt flere ringe af støv i den protoplanetariske skive, som indikerede tilstedeværelsen af ​​planetesimaler. Desuden opdagede de, at disse ringe ikke var perfekt på linje med skiven, hvilket tyder på, at gravitationsinteraktioner mellem planetesimalerne og gassen i skiven forårsagede fejljusteringen.

Dette fund understøtter den førende teori om planetdannelse, kendt som core-accretion-modellen. Ifølge denne model dannes planeter, når faste kerner akkumulerer masse gennem ophobning af støv og gas i den protoplanetariske skive. Forskydningen observeret af astronomerne indikerer, at planetesimalerne interagerer med gassen i skiven, et væsentligt trin i kerne-accretion-processen.

At forstå de tidlige stadier af planetdannelse er afgørende for at opklare mysterierne i vores eget solsystem og de utallige exoplanetariske systemer, der findes i universet. Ved at studere de indledende trin i planetdannelsen kan astronomer få indsigt i, hvordan forskellige planetariske arkitekturer og sammensætninger opstår.

Denne banebrydende opdagelse fra Tokyo Institute of Technology-astronomer giver et væsentligt bidrag til vores forståelse af, hvordan planeter dannes. Ved at afsløre de indledende stadier af planetdannelse åbner denne forskning nye veje til undersøgelse og bringer os tættere på at besvare grundlæggende spørgsmål om oprindelsen af ​​vores solsystem og mangfoldigheden af ​​planetsystemer i kosmos.

