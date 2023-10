Nyt håndholdt månekamera testet til månemissioner

Et helt nyt kamera udviklet af European Space Agency (ESA) og NASA har gennemgået succesfulde tests i månelignende miljøer på Jorden. Det håndholdte universelle månekamera (HULC), lavet af hyldekameraer, blev testet på Lanzarote, Spanien, som en del af PANGEA-træningsprogrammet.

Som forberedelse til NASAs kommende Artemis 3-mission, som har til formål at lande mennesker på månen i 2025, simulerede astronauter på det internationale mandskab månescenarier for at vurdere kameraets muligheder. Disse scenarier omfattede stort dagslys og mørke vulkanske huler, som byder på ekstreme forhold svarende til dem, der findes på månen.

HULC-kameraerne blev modificeret til at modstå det barske månemiljø, såsom de ekstreme termiske variationer, mangel på atmosfærisk tryk, strålingseffekter og slibende månestøv. Kameraet var udstyret med et beskyttende tæppe til støv- og termisk beskyttelse og havde ergonomiske knapper designet til at hjælpe astronauter, der vil bære handsker og omfangsrige rumdragter.

Hovedformålet med testen var at vælge de bedst egnede linser og tilsvarende indstillinger. Ved at bruge kameraet i felten kunne holdet sikre, at billederne havde den rigtige opløsning, dybdeskarphed og eksponering for at maksimere de videnskabelige resultater.

Sammenlignet med de kameraer, der blev brugt under Apollo 11-missionen, vil HULC-kameraet være det første håndholdte, spejlløse kamera, der bruges i rummet. I modsætning til sine forgængere vil Artemis-kameraet tilbyde overlegen billedkvalitet i svagt lys og mulighed for at optage video.

Yderligere test af månekameraprototypen forventes med planer om at flyve en version til den internationale rumstation for yderligere eksperimenter i kredsløb. Kameraets design og interface vil fortsætte med at udvikle sig for at forbedre dets ydeevne til Artemis 3-missionen.

FAQ

Hvorfor bliver kameraet testet i månelignende miljøer på Jorden?

At teste kameraet i simulerede månescenarier giver astronauter mulighed for at evaluere dets evner og sikre, at det kan modstå de ekstreme forhold på månen.

Hvordan vil kameraet blive brugt under fremtidige missioner til månen?

Kameraet vil spille en afgørende rolle i at dokumentere videnskabelige opdagelser under fremtidige månemissioner. Det vil give astronauter mulighed for at fange detaljerede billeder af månelandskabet og optage video for at hjælpe med deres forskning.

Hvilke ændringer blev der foretaget på hyldekameraerne til måneforhold?

Kameraerne blev modificeret til at modstå termiske variationer, mangel på atmosfærisk tryk, strålingseffekter og slibende månestøv. De var udstyret med et beskyttende tæppe til støv- og termisk beskyttelse og havde ergonomiske knapper til nem brug med handsker og omfangsrige rumdragter.

Hvordan er HULC-kameraet sammenlignet med de kameraer, der blev brugt under Apollo 11-missionen?

HULC-kameraet er det første håndholdte, spejlløse kamera, der skal bruges i rummet. Det giver overlegen billedkvalitet under dårlige lysforhold og muligheden for at optage video, som Apollo-tidens kameraer manglede.