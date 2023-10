Ekspedition 70-besætningen forbereder sig til rumvandringer på den internationale rumstation

Besætningen på Ekspedition 70 på Den Internationale Rumstation (ISS) er ved at forberede sig til en række rumvandringer samt forberedelse til fremtidige private missioner. Astronauterne Loral O'Hara og Jasmin Moghbeli brugte deres tid på at organisere værktøjer og inspicere hardware som forberedelse til deres kommende rumvandring den 30. oktober. Under rumvandringen vil de fjerne elektronikudstyr og erstatte solcellepanelets hardware på orbitallaboratoriet.

I mellemtiden studerede astronaut Satoshi Furukawa fra Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) manøvrerne til at betjene Canadarm2-robotarmen, som vil blive brugt under vedligeholdelsesrumvandringen. Han pakkede også Cygnus-rumfragtskibet med affald og kasseret udstyr og forberedte last til lastning på den kommende SpaceX Dragon-fragtmission, der er planlagt til opsendelse den 5. november.

Kommandør Andreas Mogensen fra European Space Agency (ESA) testede et specialiseret kamera, der kan tage billeder med 100,000 billeder i sekundet. Han brugte kameraet til at fotografere tordenvejr og deres elektriske aktivitet, hvilket bidrog til atmosfærisk viden og fremtidige rumapplikationer.

Ud over forberedelserne til rumvandringen brugte kosmonauterne Oleg Kononenko og Nikolai Chub dagen på at gøre sig klar til deres rumvandring, planlagt til den 25. oktober. De øvede de rumvandringsopgaver, de vil udføre inde i Poisk-luftslusen, mens de var iført deres Orlan-rumdragter.

Den Internationale Rumstation (ISS) er et fælles projekt af fem rumorganisationer: NASA (USA), Roscosmos (Rusland), JAXA (Japan), ESA (Europa) og CSA (Canada). Det fungerer som et forskningslaboratorium og rumhavn for internationalt samarbejde inden for rumudforskning. NASA, etableret i 1958, udfører forskning, udvikler teknologi og lancerer missioner for at udforske og studere Jorden, solsystemet og universet. JAXA er ansvarlig for forskning, teknologiudvikling og satellitopsendelser, og ESA koordinerer Europas rumaktiviteter, design, konstruktion og opsendelse af rumfartøjer og satellitter til videnskabelig forskning og jordobservation.

