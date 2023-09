Den amerikanske astronaut Frank Rubio skal vende hjem efter rekordstor rumflyvning

Frank Rubio, en amerikansk astronaut, skal vende tilbage til Jorden efter at have gennemført den længste enkelte rumflyvning af en amerikaner. Han slog den tidligere rekord for den længste sammenhængende rumflyvning af en amerikaner den 11. september og vil gennemføre et helt år i rummet torsdag. Rubio udtrykte sin forventning om at blive genforenet med sin familie, nyde frisk mad og opleve stilhed ved sin ankomst.

Oprindeligt var Rubio planlagt til en seks måneders mission, men planerne ændrede sig på grund af en kølevæskelækage opdaget i Soyuz-rumfartøjet. Dette resulterede i en forsinkelse og forlængede hans ophold på den internationale rumstation til et år. Rubio indrømmede, at et år væk fra sine kære har taget en psykologisk vejafgift, og understreger vigtigheden af ​​at forblive mentalt stærk i rumstationens "utilgivende miljø."

I løbet af sin tid i rummet arbejdede Rubio på forskellige videnskabelige projekter, herunder studerede, hvordan bakterier tilpasser sig rumflyvning, og hvordan motion påvirker mennesker under langvarige missioner. Et af hans yndlingsprojekter gik ud på at studere væksten og udviklingen af ​​en tomatplante, som kunne give indsigt i at dyrke afgrøder i større skala i rummet.

Rubio talte også om kammeratskabet om bord på rumstationen og den støtte, der gives til nyankomne. Han udtrykte taknemmelighed for den vejledning, som hans medbesætningsmedlemmer gav i at lære vigtige opgaver i rummets unikke miljø.

Før han blev astronaut, tjente Rubio i den amerikanske hær og gik på medicinsk skole. Han udtrykte både begejstring og usikkerhed om hans tilbagevenden til Jorden, da hans krop vil have brug for tid til at tilpasse sig tyngdekraftens virkninger efter en længere periode uden tyngdekraft.

