Astronaut Frank Rubio har sat ny rekord for en amerikansk astronauts længste rummission. Han har været i lav kredsløb om Jorden i over 355 dage, og overgået den tidligere rekord, som den pensionerede NASA-astronaut Mark Vande Hei havde. Rubio er i øjeblikket på den internationale rumstation og forventes at nå endnu en milepæl om et par uger, når han tilbringer mindst 371 dage i kredsløb, og bliver den første amerikaner, der tilbringer mere end et kalenderår i mikrotyngdekraft.

Rubios mission var oprindeligt ikke beregnet til at slå rekorder. Han og hans besætningsmedlemmer var oprindeligt planlagt til en seks måneders mission, men en kølevæskelækage i deres rumfartøj tvang dem til at forlænge deres ophold. Rumfartøjet blev anset for usikkert at vende hjem, så Rubios hjemkomstdato blev skubbet tilbage til september. Et erstatningsrumfartøj vil opsendes med en ny besætning, så Rubio kan vende tilbage til Jorden.

For at fejre sin præstation optog Rubio en samtale med Vande Hei, som vil blive sendt af NASA. Agenturet roste Rubios dedikation og anerkendte hans rolle i at bane vejen for fremtidige generationer af astronauter.

Selvom Rubios 371-dages ophold ikke vil slå verdensrekorden for den længste rummission, er det en væsentlig milepæl. Rekorden indehaves i øjeblikket af den russiske kosmonaut Valeri Polyakov, som tilbragte 437 sammenhængende dage i kredsløb ombord på Ruslands rumstation Mir. Rubios præstation er dog endnu et skridt fremad for amerikanske astronauter.

Den amerikanske rekord for de fleste dage i træk i rummet blev tidligere holdt af Vande Hei, som fik udvidet sin mission til at rumme yderligere besætningsmedlemmer. Rekorden for de mest kumulative dage i rummet indehaves af den russiske kosmonaut Gennadi Padalka, mens Peggy Whitson har rekorden for de mest optjente dage i rummet af en amerikansk astronaut.

Rubios rejse til rumstationen var en del af en besætningsbytteaftale mellem NASA og Roscosmos. På trods af geopolitiske spændinger er partnerskabet mellem USA og Rusland fortsat afgørende for fortsat rumudforskning.

kilder:

– CNN-artikel: [tilføj URL]

– NASA-erklæring: [tilføj URL]