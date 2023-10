Astrocytternes rolle i søvnregulering

En nylig undersøgelse offentliggjort i Journal of Neuroscience har kastet lys over den afgørende rolle, som astrocytter, en type hjernecelle, spiller i at regulere søvn. Forskningen viste, at aktivering af disse celler kunne holde mus vågne i længere perioder uden at forårsage øget søvnighed senere. Dette fund har potentiale til at gavne personer, der oplever langvarig vågenhed, såsom skifteholdsarbejdere, førstehjælpere og militært personale.

Undersøgelsen, udført af neurovidenskabsmanden Marcos Frank og hans team ved Washington State University Elson S. Floyd College of Medicine, opdagede, at på trods af at de var vågne i længere perioder, udviste musene ikke forskelle i søvnvarighed eller intensitet sammenlignet med velvære. udhvilede mus. Dette tyder på, at målretning af astrocytter kan føre til indgreb, der afbøder de negative konsekvenser af langvarig vågenhed.

Konsekvenserne af denne forskning er vidtrækkende. Skiftarbejdere og personer, der arbejder lange eller uregelmæssige timer, oplever ofte søvnforstyrrelser, som kan påvirke opmærksomhed, kognition, indlæring, hukommelse, stofskifte og immunfunktion. Ved at udvikle medicin, der er målrettet mod astrocytter, kan det være muligt at forbedre produktiviteten, sikkerheden og det generelle helbred for disse personer.

Astrocytter blev tidligere antaget at tjene som "limen", der holder hjernen sammen. Nyere forskning har dog afsløret, at disse celler spiller en aktiv rolle i forskellige adfærd og processer gennem en kompleks mekanisme kaldet calciumsignalering. I en tidligere undersøgelse reducerede undertrykkelse af astrocytcalcium-signalering søvnbehovet efter perioder med søvnmangel.

I den aktuelle undersøgelse fokuserede forskerne på astrocytter i den basale forhjerne, en region af hjernen, der er ansvarlig for søvnregulering. Ved at bruge kemogenetik til at aktivere disse astrocytter forblev musene vågne i over seks timer under deres normale søvnperiode. Overraskende nok var der ingen efterfølgende ændringer i søvnvarighed eller intensitet, som typisk ville opstå efter forlænget vågenhed.

Forskerne planlægger nu at udføre yderligere adfærdstests for at undersøge, hvordan aktivering af astrocytter i den basale forhjerne kan påvirke opmærksomhed, kognition, indlæring, hukommelse, stofskifte og immunfunktion. Forståelse af samspillet mellem astrocytter og neuroner i at udløse vågenhed kunne give indsigt i reguleringen af ​​søvn i forskellige dele af hjernen.

Denne forskning åbner en ny vej til at udforske interventioner, der kan adressere de negative konsekvenser af kronisk søvnmangel. Ved at målrette astrocytter kan det være muligt at forbedre søvnkvaliteten og det generelle velvære, især for dem, der arbejder i krævende og stressede erhverv.

