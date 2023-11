Nye asteroider opkaldt efter beboere på Saanich-halvøen

Astronomi-entusiaster på Saanich-halvøen har noget at fejre, da to lokale beboere, Chris Gainor og Lauri Roche, for nylig blev hædret af International Astronomy Union. Duoen sluttede sig til en fornem liste over 38 individer, der havde asteroider opkaldt efter sig, hvilket cementerede deres bidrag til feltet.

Gainor, bosiddende i Sidney, udtrykte sin overraskelse, da han modtog nyheden. Han bemærkede, at dette var en unik og uventet ære, som han stadig forsøger at forstå fuldt ud. Hans asteroide, kaldet 20041 Gainor, befinder sig i hovedasteroidebæltet mellem Mars og Jupiter og fuldfører et kredsløb om solen hvert fjerde år.

Med en imponerende baggrund, der omfatter journalistik, præsidentskab for Royal Astronomical Society of Canada og forfatterskab til adskillige bøger og artikler om rumforskning, ser Gainor denne ære som en anerkendelse for sit omfattende arbejde. Han anerkender ydmygt betydningen af ​​hans bidrag til området.

Roche, der bor i Brentwood Bay, har dedikeret årtier til at uddanne folk om rummet. Hendes asteroide, kaldet 20035 Laurioche, er endnu ikke observeret på grund af dens nuværende position på den anden side af solen. Gainor nævnte, at selv når asteroiden er tættere på Jorden, ville det kræve et kraftigt teleskop for at se den.

Som et aktivt medlem af Friends of the Dominion Astrophysical Observatory og tidligere præsident for Victoria-kapitlet i Royal Astronomical Society of Canada, har Roche ydet betydelige bidrag til at popularisere astronomi i regionen. Gainor roser hende for hendes dedikation og resultater.

Både Gainor og Roche ser frem til at få et glimt af deres respektive asteroider i fremtiden. Gainor udtrykte muligheden for at bruge Dominion Astrophysical Observatorys teleskop til at observere sin asteroide, når den er bedre placeret til synlighed.

Denne ære fremhæver ikke kun disse lokale beboeres resultater, men kaster også lys over den lidenskab og dedikation, som individer på Saanich-halvøen har for astronomiområdet.

