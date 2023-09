Risikoen for, at asteroiden Bennu påvirker Jorden inden 2182

En nyligt udgivet rapport afslører, at der er en chance på 1 ud af 2,700 for, at Bennu-asteroiden, som er blevet sporet af NASA i næsten 25 år, kan påvirke Jorden i fremtiden. Bennu, en asteroide nær Jorden, blev først opdaget i 1999 og har potentialet til at drive ind i Jordens kredsløb, og potentielt ramme planeten i september 2182, ifølge OSIRIS-REx videnskabsteam.

Bennu laver tæt forbi Jorden hvert sjette år og har allerede haft tre tætte møder i 1999, 2005 og 2011. Forskerne involveret i undersøgelsen, offentliggjort i ScienceDirect, vurderer sandsynligheden for, at Bennu rent faktisk rammer Jorden i 2182 til at være 0.037 % eller 1 ud af 2,700.

I oktober 2020 skrev NASAs OSIRIS-REx-rumfartøj, som står for Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification og Security-Regolith Explorer, historie ved kortvarigt at røre ved overfladen af ​​Bennu, indsamle en prøve og derefter drive asteroiden frem. Denne mission markerede første gang, NASA med succes indsamlede en asteroideprøve i rummet.

Astrofysiker Hakeem Oluyesi fremhæver, at prøven indsamlet fra Bennu indeholder rent ubesmittet materiale, der kan afsløre hemmeligheder om oprindelsen af ​​vores solsystem. Han tilføjer, at der er mulighed for at opdage biologiske molekyler eller precursor-molekyler for livet.

Hvis Bennu skulle kollidere med Jorden, ville det frigive en enorm mængde energi, anslået til at være 1,200 megaton, hvilket er 24 gange stærkere end det mest kraftfulde menneskeskabte atomvåben. Til sammenligning svarede den asteroide, der forårsagede udryddelsen af ​​dinosaurer, til 10 milliarder atombomber, der udløste skovbrande, tsunamier og en støvsky, der blokerede solen.

Det er vigtigt for forskere at fortsætte med at overvåge Bennu og forbedre vores forståelse af dens bane for at vurdere den potentielle trussel, den udgør for Jorden. Mens chancerne for en påvirkning i 2182 er relativt lave, understreger det behovet for løbende forskning og udvikling af strategier til at afbøde risiciene forbundet med objekter nær Jorden.

Kilder: ScienceDirect, IFLScience