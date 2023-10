Nogle asteroider kan indeholde tunge grundstoffer uden for det periodiske system

En nylig undersøgelse udført af fysikere ved University of Arizona tyder på, at visse asteroider kan indeholde tunge grundstoffer, som ikke findes i det periodiske system. Forskerne var interesserede i konceptet Compact Ultradense Objects (CUDO'er), som har en massetæthed, der er større end Osmium, det tætteste naturligt forekommende, stabile element.

Holdet fokuserede på asteroide 33 Polyhymnia, som har en massetæthed, der overstiger den maksimale tæthed af kendt atomart stof. Ifølge undersøgelsen tyder dette på, at asteroiden kunne klassificeres som en CUDO med en ukendt sammensætning. For at undersøge nærmere undersøgte forskerne grundstoffer med atomnumre højere end dem, der i øjeblikket er opført i det periodiske system.

Mens Osmium forbliver det tætteste stabile grundstof, overvejede forskerne muligheden for grundstoffer ud over det periodiske system. Grundstoffer med højere atomnumre, såsom Oganesson, er blevet eksperimentelt fremstillet og er kendt for at være de tætteste grundstoffer. Disse elementer har dog en tendens til at være ustabile og have korte halveringstider.

Ved hjælp af den relativistiske Thomas-Fermi-model af atomet estimerede holdet massetætheden af ​​grundstoffer ud over atomnummer 110. De fandt ud af, at grundstoffer i en forventet teoretisk region nær atomnummer 164 potentielt kunne forklare den høje massetæthed observeret i asteroide 33 Polyhymnia.

Resultaterne af denne undersøgelse tyder på, at hvis disse supertunge grundstoffer er stabile nok, kan de potentielt eksistere i kernerne af tætte asteroider. Selvom dette er et foreløbigt fund, har det spændende konsekvenser for fysikområdet og muligheden for rumminedrift.

Undersøgelsen, som blev offentliggjort i The European Physical Journal Plus, giver ny indsigt i sammensætningen af ​​asteroider og udvider vores forståelse af de grundstoffer, der kan eksistere i universet.

