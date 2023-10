En asteroide tættere på end månen: Asteroide 2023 TK15 nærmer sig jorden

NASA har udsendt en advarsel om en asteroide, der er sat til at passere Jorden på en utrolig tæt afstand på cirka 379,994 kilometer, hvilket er endnu tættere på end månen. Asteroiden, udpeget som Asteroid 2023 TK15, forventes at komme tættest på den 20. oktober 2023.

Asteroide 2023 TK15 tilhører Apollo-gruppen af ​​jordnære asteroider, som omfatter jordkrydsende klipper med semi-hovedakser større end Jordens. Disse asteroider er opkaldt efter 1862 Apollo-asteroiden opdaget af Karl Reinmuth. NASA har flittigt sporet disse jordnære objekter for at sikre vores planets sikkerhed.

Forskere brugte avanceret teknologi, såsom NEOWISE-teleskopet, Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) og Catalina Sky Survey, blandt andre til at opdage Asteroid 2023 TK15.

Rejser med en hastighed på omkring 79,085 kilometer i timen, hvilket er hurtigere end en rumfærge, er asteroiden allerede på vej. Den vil passere Jorden i en afstand af 379,994 kilometer, tættere på end månens afstand på 384,400 kilometer fra vores planet.

På trods af sin tætte tilgang anses Asteroid 2023 TK15 for at være ikke-truende på grund af sin relativt lille størrelse. NASA anslår, at den er mellem 130 og 150 fod bred, omtrent på størrelse med et passagerfly. Dette møde markerer første gang, at denne asteroide er blevet klassificeret som et Near-Earth Object (NEO), og NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) har bekræftet, at der ikke vil være nogen fremtidige tilgange, og kalder det "muligvis det sidste tætte møde."

Interessant nok følger denne begivenhed adskillige andre nylige forbiflyvninger af asteroider. Den 13. oktober havde Asteroid 2023 TC1, Asteroid 2023 TB4, Asteroid 2021 NT14, Asteroid 2023 TU5 og Asteroid 2023 TD4 også deres nærmeste tilnærmelser til Jorden. Disse asteroider var større i størrelse og nærmede sig planeten med en hastighed på 1.7 millioner kilometer i timen.

Da den potentielle påvirkning af asteroider fortsat er et emne, der giver anledning til bekymring, er yderligere forskning og overvågningsindsats afgørende for at sikre vores planets sikkerhed.