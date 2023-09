Understanding Star Trackers: Testværktøjer til rumfartøjsnavigation

Stjernesporere er afgørende værktøjer, der bruges i rumfartøjsnavigation, og hjælper satellitter med at bestemme deres position ved at referere til stjernerne. Hos European Space Agency (ESA) European Space Research and Technology Center (ESTEC) gør ingeniører brug af en kunstig stjernesimulator til at teste disse stjernesporere.

Simulatoren, der er placeret i ESTECs GNC, AOC og Pointing Laboratory, består af et roterende bord og et lyspunkt, der efterligner farven og lysstyrken af ​​en rigtig stjerne. Denne opsætning giver ingeniører mulighed for nøjagtigt at vurdere ydeevnen af ​​stjernesporere, før de installeres på satellitter.

Stjernesporere tager billeder af himlen ved hjælp af et kamera eller en lysfangende enhed. De sammenligner derefter disse billeder med et katalog over kendte stjerner for at bestemme deres position. Mens elektroniske stjernesporere har været i brug siden 1950'erne, spiller de fortsat en vital rolle i forskellige applikationer, herunder styrede missiler, Goto-beslag til jordteleskoper og især satellitter.

Satellitstjernesporere varierer fra billige open source-modeller designet til små CubeSats til avancerede enheder som ASTRO XP. ASTRO XP-trackeren kan autonomt opretholde satellitjustering inden for 0.1 buesekund fra himlen, hvilket gør den til en afgørende komponent for fremtidige ESA-missioner såsom ATHENA røntgenteleskopet og LISA gravitationsbølgeobservatoriet.

Det er vigtigt at teste stjernesporere for at sikre deres nøjagtighed og pålidelighed, før de sendes ud i rummet. Den kunstige stjernesimulator hos ESTEC giver ingeniører et kontrolleret miljø til at evaluere ydeevnen af ​​disse navigationsværktøjer. Ved at simulere stjerners adfærd kan ingeniører vurdere nøjagtigheden og reaktionsevnen af ​​stjernesporere og foretage eventuelle nødvendige justeringer eller forbedringer.

Som konklusion spiller stjernesporere en afgørende rolle i rumfartøjsnavigation og hjælper med positionsbestemmelse ved at referere til stjernerne. Den kunstige stjernesimulator hos ESTEC giver ingeniører et værdifuldt testværktøj til at evaluere ydeevnen af ​​stjernesporere, før de sættes ind på satellitter. Dette sikrer, at disse navigationsværktøjer fungerer præcist og pålideligt i det store rum.

Definitioner:

– Stjernesporing: En enhed, der bruges til at bestemme positionen af ​​et rumfartøj ved at tage billeder af stjernerne og sammenligne dem med et katalog over kendte stjerner.

– CubeSat: En lille satellit, der er i overensstemmelse med en standardiseret kubeformet formfaktor.

– ASTRO XP: En avanceret stjernetracker, der er i stand til autonomt at opretholde satellitjustering inden for 0.1 buesekund fra himlen.

kilde:

Artikeltitel: "Stjernesimulator: Hvad er denne mærkelige enhed hos European Space Agency?"

Udgivelse: Space.com