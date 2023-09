The Protein Universe Atlas: Afdækning af nye proteinfamilier og folder

Forskere ved universitetet i Basel og SIB Swiss Institute of Bioinformatics har gjort en banebrydende opdagelse inden for proteinvidenskab. Ved at bruge kraften i dyb læring har de identificeret hundredvis af nye proteinfamilier og endda en ny forudsagt proteinfold. Deres resultater er blevet offentliggjort i det prestigefyldte tidsskrift Nature.

Takket være det revolutionerende AI-værktøj, AlphaFold, er forudsigelsen af ​​proteinstrukturer med høj nøjagtighed blevet en realitet. Dette værktøj, trænet på årtiers proteindata, har givet værdifuld indsigt i proteiners former. Alene sidste år modellerede AlphaFold med succes svimlende 215 millioner proteiner, inklusive dem, der ikke er blevet grundigt undersøgt gennem eksperimentelle metoder.

Forskerholdet, ledet af professor Torsten Schwede og Joana Pereira, brugte AlphaFolds rigdom af proteininformation til at konstruere et interaktivt netværk af 53 millioner proteiner. Inden for dette netværk identificerede de 290 nye proteinfamilier og opdagede en unik proteinfold, der ligner en blomsts form.

For at gøre dette netværk tilgængeligt for det videnskabelige samfund udviklede holdet en interaktiv webressource kaldet "Protein Universe Atlas." Denne platform giver videnskabsmænd, studerende og lærere mulighed for at udforske proteindiversitet, fra struktur til funktion til evolution.

Deep learning-baserede værktøjer har spillet en afgørende rolle i denne opdagelse. Ved at bruge disse værktøjer var holdet i stand til at udnytte AI's kraft til at afdække ny indsigt i proteinnetværket. Dette gennembrud har betydelige konsekvenser for forskellige områder, fra grundforskning til lægemiddeludvikling og proteinteknologi.

Forskerholdets arbejde blev støttet af en bevilling fra SIB, der fremhæver vigtigheden af ​​AI-integration i life science-ressourcer. Denne undersøgelse tjener som et vidnesbyrd om det transformative potentiale ved dyb læring og intelligente algoritmer i videnskabelig forskning.

Afslutningsvis åbner Protein Universe Atlas spændende muligheder for forskere og undervisere til at udforske proteinernes skjulte verden. Med sin enorme samling af proteinfamilier og -foldninger lover denne ressource at lette yderligere opdagelser og fremskridt inden for proteinvidenskab.

kilder:

– Universitetet i Basel

– SIB Swiss Institute of Bioinformatics