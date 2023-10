Kunstig intelligens (AI) har været et emne for debat, med diskussioner, der spænder fra dens potentiale til at redde verden til dens potentiale til at bringe dens ende. I science fiction-serien Mrs. Davis bliver en kraftfuld AI ved navn Mrs. Davis en integreret del af det menneskelige samfund. Det er dog ikke alle, der har blind tillid til denne teknologi, da Simone, en skeptisk nonne, indgår en aftale med fru Davis, der involverer at finde og ødelægge den hellige gral.

I den virkelige verden er kunstig intelligens blevet sat til at fungere på forskellige områder, herunder astronomi. For nylig introducerede et internationalt hold af astronomer ledet af forskere ved Northwestern University et nyt AI-astronomiværktøj kaldet Bright Transient Survey Bot (BTSbot). Dette værktøj har til formål at automatisere den besværlige proces med at identificere kandidatsupernovaer.

BTSbot har i samarbejde med robotteleskoper med succes identificeret, bekræftet og klassificeret en tidligere uopdaget supernova uden nogen menneskelig involvering. Dette gennembrud er første gang, en række robotter og AI-algoritmer har arbejdet sammen for at gøre en sådan opdagelse. Ved at fjerne mennesker fra processen har astronomerne mere tid til at analysere observationer og udvikle nye hypoteser.

Opdagelsesprocessen for supernovaer involverer typisk manuel undersøgelse af flere billeder af den samme del af himlen taget på forskellige tidspunkter. Denne tidskrævende proces er nødvendig for at identificere nye lyskilder, som potentielt kan være supernovaer. Når en kandidat er identificeret, skal astronomer indsamle spektrale data for at bestemme dens natur. Automatiserede værktøjer som BTSbot strømliner denne proces, så astronomerne kan fokusere på det mere spændende arbejde med at fortolke dataene.

For at træne BTSbot brugte holdet 1.4 millioner arkivbilleder, inklusive billeder af bekræftede supernovaer og andre midlertidige lyskilder. Ved at sammenligne flere billeder af himlen identificerer AI-systemet kandidatsupernovaer og koordinerer med et robotteleskop for at opnå spektrale data. Dataene sendes derefter til analyse, og de komplette resultater deles online.

Mens videnskabsmænd fortsætter med at udforske grænserne og anvendelserne af AI, forbedrer værktøjer som BTSbot effektiviteten af ​​astronomisk forskning. Ved at automatisere bestemte opgaver frigør kunstig intelligens værdifuld tid for astronomer til at dykke dybere ned i deres observationer og opklare universets mysterier. Så længe AI forbliver fokuseret på at udforske kosmos, er dets potentiale til gavn for menneskeheden enormt.

kilder:

– Mrs. Davis (streamer på Peacock)

– Northwestern University Research Team