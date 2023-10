NASAs internationale hold tildelt for Artemis I Mission

International Academy of Astronautics har tildelt sin prestigefyldte 2023 Laurels for Team Achievement-pris til det internationale hold, der støttede NASAs Artemis I-mission. Prisen blev overrakt den 1. oktober under Academy Day-programmet i Baku, Aserbajdsjan. Holdet bestående af videnskabsmænd, ingeniører, teknikere og ledere inden for astronautik blev anerkendt for deres ekstraordinære præstationer og præstationer.

Artemis I-missionen, som var den første i en række af missioner, havde til formål at etablere langsigtet udforskning af Månen og forberede fremtidige missioner til Mars. Prisen anerkender bidragene fra NASA og dets partnere fra hele verden til at støtte Artemis I-flyvningstesten.

Amit Kshatriya, den stedfortrædende associerede administrator for Månen til Mars-programmet, accepterede prisen på vegne af Artemis I-teamet. Kshatriya udtrykte taknemmelighed for samarbejdet mellem NASA, internationale partnere og industripartnere for at opnå succesen med missionen. Han understregede vigtigheden af ​​at udføre banebrydende videnskabelig forskning på Månen og forberede sig på menneskehedens næste gigantiske spring i retning af at udforske den røde planet.

Artemis I-missionen involverede opsendelsen af ​​det ubemandede Orion-rumfartøj ved hjælp af Space Launch System (SLS) raketten. Rumfartøjet gennemførte en 25.5-dages flyvetest, der dækkede en afstand på over 1.4 millioner miles rundt om Månen og tilbage til Jorden. Missionen var en væsentlig milepæl, da Orion-rumfartøjet fløj længere end noget andet rumfartøj bygget til mennesker og nåede cirka 270,000 miles ud over Månen. Succesen med Artemis I banede vejen for den efterfølgende Artemis II-mission, som vil involvere astronauter.

Laurels-prisen anerkendte bidragene fra forskellige internationale partnere, herunder European Space Agency (ESA), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), den italienske rumfartsorganisation, Israel Space Agency og German Aerospace Center. Deep Space Network spillede en afgørende rolle i at lette rumkommunikation og navigation for Artemis I gennem jordstationer i Australien og Spanien.

Industripartnere blev også anerkendt for deres bidrag, herunder Aerojet Rocketdyne, Jacobs, Lockheed Martin, Boeing, Teledyne Brown, United Launch Alliance, Northrop Grumman og Airbus. Kshatriya dedikerede prisen til de tusindvis af faglærte arbejdere og deres familier, der er involveret i udviklingen af ​​raketten, rumfartøjet og støttesystemerne til Artemis I.

International Academy of Astronautics, en uafhængig ikke-statslig organisation anerkendt af FN, uddeler Laurels-prisen. Med medlemmer fra over 80 lande samler akademiet eksperter i astronautik for at anerkende resultater, diskutere banebrydende problemer og give vejledning til ikke-militær brug af rummet og udforskningen af ​​solsystemet.

Gennem Artemis-programmet sigter NASA på at lande den første kvinde og den første farvede person på Månen. Agenturet vil udforske mere af månens overflade end nogensinde før og bruge innovative teknologier til at opklare mysterierne i vores solsystem og vores hjemmeplanet til gavn for alle.

Kilder: The International Academy of Astronautics.