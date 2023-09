Arianespace lancerer lille geostationær satellit til Intelsat på Ariane 6

Arianespace har underskrevet en kontrakt med Intelsat om at opsende IS-45-satellitten i første halvdel af 2026. Satellitten vil blive opsendt på Ariane 6, nærmere bestemt Ariane 64-varianten. IS-45 satellitten, der vejer et ton, vil bære en nyttelast på 12 Ku-bånds transpondere. Den er baseret på HummingSat-platformen udviklet af Swissto12 med støtte fra European Space Agency.

Denne kontrakt markerer næsten 40 år siden, at Arianespace gennemførte sin første opsendelse for Intelsat, og placerede Intelsat 507-satellitten i geostationær kredsløb i oktober 1983. Markedet for geostationære satellitter har dog ændret sig betydeligt siden da. Når kernen i det kommercielle opsendelsesmarked, er efterspørgslen efter disse satellitter faldet i de seneste år på grund af stigningen af ​​bredbåndskonstellationer i lav kredsløb om jorden.

Stéphane Israël, administrerende direktør for Arianespace, fremhæver dette skift i efterspørgslen og udtaler, at der nu er færre geostationære satellitter, der bestilles, og de er ikke så tunge, som de plejede at være. På trods af dette fald anser lanceringsvirksomheder stadig det kommercielle geostationære kredsløb (GEO) marked for at være vigtigt. Tory Bruno, administrerende direktør for United Launch Alliance, mener, at dette marked vil forblive stabilt omkring 10 lanceringer om året. Tom Ochinero, VP for kommercielt salg hos SpaceX, understreger også betydningen af ​​GEO-markedet og afviser fortællingen om, at GEO-lanceringer forsvinder.

Lederne erkender dog, at den primære drivkraft bag lanceringsefterspørgslen nu er bredbåndskonstellationer. Designet af disse konstellationer kræver et konstant tempo i opsendelser, selv efter at systemet er færdigt, da gamle satellitter udskiftes. Israel bemærker, at mens GEO stadig er til stede, er konstellationer nu den stærkere motor for vækst.

kilder:

– [Kildeartikel](kildeartikel)

– [Intelsat](https://www.intelsat.com/)

– [Arianespace](https://www.arianespace.com/)

– [Swissto12](http://swissto12.com/)

– [European Space Agency](https://www.esa.int/)