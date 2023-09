Argyle Volcano Study identificerer et fingerpeg om at finde nye diamantindskud

Forskere fra Curtin University har gjort en betydelig opdagelse i studiet af diamantrige klipper fra Argyle-vulkanen i det vestlige Australien. De har identificeret den manglende tredje ingrediens, der er nødvendig for dannelsen af ​​værdifulde lyserøde diamanter. Denne opdagelse kan have en dyb indvirkning på den globale søgen efter nye diamantforekomster.

Undersøgelsen, offentliggjort i Nature Communications, afslører, at foruden kulstof dybt inde i Jorden og kræfter fra kolliderende tektoniske plader, kræver tilstedeværelsen af ​​lyserøde diamanter på Jordens overflade kontinenter, der blev "strakt" under kontinentale opbrud hundreder af millioner af år siden. Denne strækning skabte huller i jordskorpen, hvorigennem diamantbærende magma kunne stige.

Ledende forsker Dr. Hugo Olierook forklarer, at Argyle anslås at være 1.3 milliarder år gammel, hvilket gør den 100 millioner år ældre end tidligere antaget. Dens dannelse er forbundet med opløsningen af ​​et gammelt superkontinent. Regionen, hvor Argyle-diamantforekomsten er placeret, var et resultat af en kollision mellem Kimberley-regionen og det nordlige Australien, hvilket skabte et ar i landet, som aldrig helt vil hele.

Dr. Olierook understreger, at kombinationen af ​​dyb kulstof, kontinental kollision og strækning af landet er afgørende for at finde lyserøde diamanter. Han mener, at ved at identificere disse tre ingredienser bliver det muligt at opdage nye diamantforekomster, der ligner den berømte Argyle-mine, som engang var verdens største kilde til naturlige diamanter.

Dr. Olierook erkender dog, at søgningen efter nye lyserøde diamantforekomster vil udgøre udfordringer. De fleste diamantforekomster er blevet fundet i midten af ​​gamle kontinenter, fordi udsatte vulkaner er nemmere at lokalisere. Argyle-vulkanen, der ligger i skæringspunktet mellem to gamle kontinenter, har produceret over 90 procent af verdens lyserøde diamanter.

Medforfatter og hovedgeolog Murray Rayner fra Rio Tinto understreger betydningen af ​​Argyle-vulkanens alder og placering for at forstå dannelsen af ​​disse sjældne og værdsatte ædelstene. Undersøgelsen blev udført af forskere tilknyttet Curtin Universitys John de Laeter Center, Timescales of Mineral Systems Group og Earth Dynamics Research Group.

Afslutningsvis åbner opdagelsen af ​​det tredje spor, der er nødvendigt for at identificere nye diamantforekomster, nye muligheder for diamantudforskning. Forskere har nu en bedre forståelse af de betingelser, der kræves for dannelsen af ​​lyserøde diamanter og vil fortsætte med at søge efter potentielle diamantbærende vulkaner i Australien og andre regioner.

Kilde: Curtin University, Nature Communications.