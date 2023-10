Ny undersøgelse tyder på, at ultratætte asteroider kan indeholde supertunge elementer

En nylig undersøgelse har fundet ud af, at visse ultratætte asteroider i vores solsystem kan være sammensat af supertunge elementer, som aldrig er blevet observeret på Jorden. Disse asteroider har en tæthed, der er langt større end konventionelt stof, der findes på vores planet, hvilket gør deres sammensætning unik og spændende for videnskabsmænd.

Et eksempel er Asteroid 33 Polyhymnia, der ligger i hovedasteroidebæltet mellem Mars og Jupiter. Polyhymnias tæthed er så ekstrem, at den ikke kan sammenlignes med noget på Jorden. Dette har fået forskere til at tro, at det og andre lignende asteroider kunne bestå af uopdagede typer stof, som ikke kan forklares ved hjælp af konventionel fysik.

Undersøgelsen, udført af Johann Rafelski og hans kolleger fra University of Arizona, fokuserede på kompakte ultradense objekter (CUDO'er). Disse astronomiske legemer har en massetæthed, der er større end osmiums, som er det tætteste naturligt forekommende grundstof på Jorden. Forskerne foreslår, at asteroider som Polyhymnia kan være sammensat af grundstoffer med atomnumre højere end 118, som aldrig er blevet observeret før.

Undersøgelsen, som er blevet accepteret til offentliggørelse i European Physical Journal Plus, antyder, at der kan være en "ø med nuklear stabilitet" omkring atomnummer 164, hvor supertunge grundstoffer kunne eksistere. Selvom grundstoffer ud over atomnummer 118 i øjeblikket er teoretiske og ustabile, forventes tætheden af ​​disse grundstoffer at stige længere nede i det periodiske system.

Hvis det bekræftes, at visse asteroider i asteroidebæltet indeholder uopnåelige elementer, kan de blive fremtidige mål for minemissioner. Muligheden for at opnå supertunge elementer, selv dem, der i øjeblikket er ustabile eller uobserverede, fra vores eget solsystem er en spændende udsigt.

Afslutningsvis fremhæver denne undersøgelse den potentielle eksistens af supertunge grundstoffer i ultratætte asteroider, hvilket kan give vigtig indsigt i sammensætningen af ​​vores solsystem og åbne nye veje for fremtidig udforskning og ressourceudvinding.

Kilde: Supertunge grundstoffer og ultratæt stof, Springer