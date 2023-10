Arbejde med robotter kan føre til social loafing, viser undersøgelsen

En nylig undersøgelse udført af forskere ved det tekniske universitet i Berlin har fundet ud af, at arbejde med robotter kan føre til social loafing, hvor individer slapper af og lader deres kollegaer gøre arbejdet i stedet for. Forskerne undersøgte, om mennesker udviser social loafing, når de arbejder sammen med robotter.

Forskerne udførte en simuleret industriel fejlinspektionsopgave, hvor deltagerne blev forsynet med billeder af printplader og skulle inspicere dem for fejl. Halvdelen af ​​deltagerne fik at vide, at printpladerne allerede var blevet inspiceret af en robot, mens den anden halvdel ikke fik disse oplysninger.

Ved første øjekast så det ud til, at tilstedeværelsen af ​​robotten ikke gjorde nogen forskel i deltagernes adfærd og ydeevne. Ved nærmere undersøgelse fandt forskerne dog ud af, at de, der kendte til robottens tidligere inspektion, fangede færre defekter i senere faser af opgaven. Dette antyder et fænomen kendt som "at se, men ikke se", hvor individer bliver mindre mentalt engageret i en opgave, når de er afhængige af teknologi.

Undersøgelsens forfattere advarede også om, at dette tab af motivation og nedsat opmærksomhed på detaljer kunne have sikkerhedsmæssige konsekvenser, især i industrier, hvor dobbelttjek er almindeligt. De erkendte, at deres undersøgelse havde nogle begrænsninger, herunder laboratorieindstillingerne og det faktum, at deltagerne ikke direkte arbejdede med robotten.

Yderligere forskning er nødvendig for at undersøge omfanget af dette problem i virkelige arbejdsmiljøer og dets indvirkning på arbejdsresultater. At forstå de potentielle negative virkninger af at arbejde med robotter vil være afgørende, da teknologien fortsætter med at udvikle sig i menneske-robot-samarbejde.

