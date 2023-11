The Arctic Weather Satellite: Forbedring af vejrudsigterne i Arktis

En banebrydende mission er i gang for at revolutionere vejrudsigten i Arktis. Arctic Weather Satellite, udviklet af European Space Agency (ESA), har til formål at løse manglen på data til nøjagtige kortsigtede prognoser i denne region. Satellitten, der er bygget på kun 36 måneder gennem New Space-tilgangen, er nu blevet transporteret fra OHB i Sverige til Tyskland for en række afgørende tests.

Traditionelle satellitter i geostationære og polære baner giver værdifulde data til vejrudsigt. Overvågningen af ​​Arktis har dog været utilstrækkelig på grund af den manglende sigtbarhed fra geostationære satellitter. Den arktiske vejrsatellit, der fungerer som en prototype for den potentielle EPS-Sterna-konstellation, har til formål at ændre det.

EPS-Sterna-missionen forestiller sig en konstellation af seks mikrosatellitter i tre kredsløbsplaner for at levere en kontinuerlig strøm af temperatur- og fugtighedsdata fra alle steder på Jorden. Denne konstellation ville muliggøre kortdistance vejrudsigter, eller 'nowcasting', i Arktis, samt forbedre globale vejrudsigter. Sættet med seks mikrosatellitter ville blive genopfyldt tre gange.

Før EPS-Sterna-missionen bliver en realitet, skal prototypen af ​​Arctic Weather Satellite bevise sin effektivitet. Satellitten er udstyret med et avanceret 19-kanals cross-track scanning mikrobølgeradiometer, designet til at give høj opløsning luftfugtighed og temperaturmålinger af atmosfæren under alle vejrforhold.

Satellitten har gennemgået afgørende test, herunder verificering af forbindelserne mellem satellitten og missionskontrolcentret. Den gennemgår nu en miljøtestkampagne hos IABG i Tyskland, hvor den vil blive udsat for opløftende vibrationer, støj og ekstreme temperaturforhold, der opleves i kredsløb. Efter at have gennemført disse tests, vil satellitten vende tilbage til OHB i Sverige for endelig kontrol, før den transporteres til SpaceX's opsendelsessted i Vandenberg, Californien.

Den forventede opsendelsesdato for Arctic Weather Satellite er den 1. juni 2024 ombord på en Falcon 9-raket. Hvis den lykkes, vil denne mission markere en væsentlig milepæl i forbedringen af ​​vejrudsigtskapaciteten i Arktis og videre.

FAQ

Hvad er formålet med den arktiske vejrsatellit?

The Arctic Weather Satellite har til formål at forbedre vejrudsigterne i Arktis, som i øjeblikket mangler præcise kortsigtede data.

Hvad er EPS-Sterna-konstellationen?

EPS-Sterna-missionen er en potentiel konstellation af seks mikrosatellitter, der vil levere kontinuerlige temperatur- og fugtdata fra alle steder på Jorden, hvilket muliggør kortdistance-vejrudsigter og forbedrer globale vejrudsigter.

Hvornår opsendes den arktiske vejrsatellit?

Satellitten er planlagt til at blive opsendt den 1. juni 2024 ombord på en Falcon 9-raket.

Hvordan vil satellitten bidrage til vejrudsigten?

Udstyret med et 19-kanals cross-track scannende mikrobølgeradiometer, vil satellitten indsamle højopløselige fugt- og temperaturdata under alle vejrforhold, hvilket forbedrer nøjagtigheden af ​​vejrudsigter i Arktis og globalt.