Den ældste trækonstruktion, der nogensinde er opdaget, peger på avancerede forfædre

Arkæologer har gjort en banebrydende opdagelse ved Kalambo Falls i Zambia, og afsløret den ældste træstruktur, der nogensinde er fundet, og dateres mindst 476,000 år tilbage. Dette fund tyder på, at vores forfædre var mere avancerede end tidligere antaget. Træstrukturen, der menes at være en platform, gangbro eller hævet bolig, var usædvanligt velbevaret og viser bevis på stenredskaber, der blev brugt til at forbinde to store træstammer. En samling af træværktøjer, herunder en kile og en gravestok, blev også opdaget på stedet.

Denne opdagelse udfordrer forestillingen om, at vores forfædre var nomadiske, da strukturen ser ud til at være en permanent bolig nær vandfaldene. Tilstedeværelsen af ​​en flerårig vandkilde tyder på, at vores slægtninge havde evnen til at planlægge og konstruere permanente strukturer. Studiets hovedforfatter, arkæolog Larry Barham, understreger, at fundet demonstrerer vores forfædres transformative evner og abstrakte tænkning. Han foreslår, at de brugte deres intelligens, fantasi og færdigheder til at skabe noget, der aldrig tidligere havde eksisteret.

Det høje vandniveau ved Kalambo Falls menes at have bevaret træstrukturen gennem århundreder. Luminescensdatering, en ny metode brugt af forskerne, afslørede strukturens alder og bekræftede, at den går forud for udviklingen af ​​Homo sapiens. Tidligere træstrukturer dateres tilbage omkring 9,000 år, hvilket gør denne opdagelse af stor betydning for forståelsen af ​​vores tidlige forfædres evner.

Dette fund fremhæver vores forfædres kognitive evner, herunder planlægning, visualisering og evnen til at skabe komplekse strukturer. Det udfordrer tidligere antagelser om de tidlige menneskers evner og livsstil. Mens yderligere forskning er nødvendig for fuldt ud at forstå formålet og funktionen af ​​strukturen, er det klart, at vores forfædre besad evnen til avanceret tænkning og problemløsning.

kilder:

– Natur (tidsskrift)