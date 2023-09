Mennesker byggede trækonstruktioner for en halv million år siden, viser undersøgelsen

Forskere fra University of Liverpool og Aberystwyth University har opdaget beviser for, at mennesker byggede strukturer lavet af træ for en halv million år siden. Holdet udgravede velbevaret træ på det arkæologiske sted Kalambo Falls i Zambia, som daterer sig mindst 476,000 år tilbage, før udviklingen af ​​Homo sapiens. Stenværktøjssnitmærker på træet viser, at tidlige mennesker formede og forenede to store træstammer for at skabe en struktur, muligvis en platform eller en del af en bolig.

Dette fund udfordrer den fremherskende opfattelse af, at stenaldermennesket var nomadiske. Regionen gav en flerårig kilde til vand og en overflod af mad, hvilket gjorde det muligt for disse mennesker at bosætte sig og konstruere strukturer. Opdagelsen af ​​træstrukturer viser, at disse tidlige mennesker besad intelligens, fantasi og færdigheder til at skabe noget, der aldrig før havde eksisteret.

Forskerholdet brugte nye luminescensdateringsteknikker til at bestemme alderen på fundene. Ved at analysere sidste gang, mineraler i det omgivende sand blev udsat for sollys, kunne forskerne placere træet i en alder af en halv million år. Denne nye datingmetode har betydelige konsekvenser for forståelsen af ​​menneskets evolution og giver mulighed for at datere længere tilbage i tiden.

Kalambo Falls-området, beliggende ved Kalambo-floden, ligger på grænsen mellem Zambia og Rukwa-regionen i Tanzania. Det er kendt for sin arkæologiske betydning og er blevet nomineret til optagelse på UNESCOs verdensarvsliste. De seneste resultater fremhæver vigtigheden af ​​stedet, og forskere argumenterer for dets anerkendelse som et FN's verdensarvssted.

Denne forskning er en del af det bredere "Deep Roots of Humanity"-projekt, finansieret af UK's Arts and Humanities Research Council. Det har til formål at undersøge, hvordan menneskelig teknologi udviklede sig i stenalderen. Projektet involverer samarbejde med Zambias National Heritage Conservation Commission, Livingstone Museum, Moto Moto Museum og Nationalmuseet i Lusaka. Forskerne forventer, at yderligere spændende opdagelser vil dukke op fra det vandfyldte sand på Kalambo Falls-stedet.