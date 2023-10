NASA giver detaljer om Asteroid 2023 TK15's tætte tilgang

NASA har for nylig delt information om Asteroid 2023 TK15, som forventes at have sit nærmeste møde med Jorden den 20. oktober. Denne asteroide er blevet identificeret og sporet ved hjælp af avancerede teknologiske instrumenter som NEOWISE-teleskopet, ALMA, Pans-STARRS1 og Catalina Sky Survey .

Asteroid 2023 TK15 rejser i øjeblikket med en forbløffende hastighed på cirka 79,085 kilometer i timen - endda hurtigere end en rumfærge. NASA afslører, at den vil passere Jorden på en utrolig tæt afstand på kun 379,994 kilometer, hvilket er tættere på end Månens afstand på 384,400 kilometer. Denne tætte tilgang markerer et af årets nærmeste asteroidemøder.

Tilhører Apollo-gruppen af ​​nær-jord-asteroider, denne rumklippe bærer en større semi-hovedakse end Jordens. Disse asteroider er opkaldt efter Apollo-asteroiden fra 1862, opdaget af astronomen Karl Reinmuth. På trods af sin nærhed til Jorden udgør Asteroid 2023 TK15 ingen trussel på grund af sin lille størrelse. NASA anslår, at den er omkring 130 fod bred, hvilket gør den i størrelse sammenlignelig med et fly.

Interessant nok er det ikke første gang, at Asteroid 2023 TK15 kommer tæt på Jorden, selvom det er dens første betegnelse som et Near-Earth Object (NEO). Den passerede tidligere vores planet den 18. juni 2022, men NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL) bekræfter, at der ikke forventes yderligere tætte tilgange i den nærmeste fremtid.

I en anden fascinerende opdagelse påbegyndte NASA for nylig en mission for at studere en asteroide kaldet 16 Psyche, kendt for sin overflod af ædle metaller som guld, sølv og nikkel. Der er dog endnu en spændende asteroide kaldet 33 Polyhymnia, der blev opdaget i 1854. Denne asteroide, der er cirka 50-60 kilometer bred, er tættere end Osmium, der er anerkendt som det tætteste grundstof i det periodiske system. Eksperter spekulerer i, at dets atomare adfærd kan indikere eksistensen af ​​et grundstof, der endnu ikke er kendt for os.

Kilder: NASA, LiveScience