Apollo 13-astronaut Thomas K. Mattingly dør som 87-årig og efterlader en arv af problemløsning

Thomas K. "TK" Mattingly, en fremtrædende NASA-astronaut, der spillede en central rolle i den skæbnesvangre Apollo 13-mission, er gået bort i en alder af 87. Mattinglys bemærkelsesværdige problemløsningsindsats fra jordkontrol hjalp med at bringe besætningen sikkert tilbage til Jorden, på trods af at den blev fjernet fra missionen inden opsendelse på grund af udsættelse for røde hunde.

Selvom Mattinglys ikke var i stand til at deltage i selve flyvningen, viste Mattinglys ekspertise sig uvurderlig, da en eksplosion lammede rumfartøjet på vej til Månen. Ved at udnytte sin viden og opfindsomhed udtænkte Mattingly procedurer fra Mission Control for at spare strøm, hvilket sikrede en vellykket genindtræden i Jordens atmosfære. Som et resultat var astronauterne James Lovell, Jack Swigert og Fred Haise i stand til at overleve den rystende rejse.

Mattinglys enestående bidrag strakte sig ud over Apollo 13-missionen. Han startede sin karriere som US Navy-pilot og blev valgt som en del af astronautklassen i 1966. Han tjente senere som kommandomodulpilot på Apollo 16-missionen og kommanderede to rumfærge-missioner, hvilket efterlod en varig indvirkning på udforskningen af ​​rummet .

Hans bemærkelsesværdige historie blev udødeliggjort i den roste film "Apollo 1995" fra 13, hvor skuespilleren Gary Sinise portrætterede Mattingly. Gennem hans dedikation, ekspertise og problemløsningsevner spillede Mattingly en væsentlig rolle i at fremme vores forståelse af rummet og bane vejen for fremtidige rumudforskninger.

FAQ:

Q: Hvad var Thomas K. Mattinglys rolle i Apollo 13-missionen?

A: Mattingly blev oprindeligt tildelt som kommandomodulpilot for Apollo 13-flyvningen, men blev sat på grund på grund af eksponering for røde hunde. Han spillede dog en afgørende rolle fra jordkontrol ved at udtænke procedurer for at spare strøm, hvilket sikrede en vellykket genindtræden for besætningen.

Q: Hvilke andre missioner deltog Thomas K. Mattingly i?

A: Mattingly tjente som kommandomodulpilot på Apollo 16-missionen og kommanderede to rumfærge-missioner.

Q: Hvordan blev Mattingly hædret i populærkulturen?

A: Mattinglys utrolige bidrag blev portrætteret i filmen "Apollo 1995" fra 13, hvor skuespilleren Gary Sinise spillede hans karakter.