Nyopdaget asteroide, der passerer Jorden tæt på

I de senere år er det blevet bredt accepteret, at et asteroidenedslag var den mest sandsynlige årsag til dinosaurernes udryddelse. Alvarez-hypotesen, den udbredte teori, der forklarer denne udryddelsesbegivenhed, antyder, at en asteroide kolliderede med Jorden for cirka 65 millioner år siden, hvilket førte til udryddelsen af ​​adskillige dinosaurarter. Understøttende beviser for denne teori omfatter opdagelsen af ​​nedslagskrateret, kendt som Chicxulub-krateret, beliggende under Mexicos Yucatan-halvø. Ifølge hypotesen ville asteroidens nedslag have udløst massive flodbølger og skabt et 140 km bredt krater. Affald ville være blevet slynget ud i rummet og dækket Jorden i et nuklear vinterlignende scenario, hvilket i sidste ende resulterede i dinosaurernes død.

I en nylig udvikling har NASA's Defense Coordination Office (PDCO), der er ansvarlig for overvågning af Near-Earth Objects (NEO'er), kastet lys over en asteroide, der forventes at passere tæt forbi Jorden i dag. Denne sten, der er udpeget til Asteroid 2023 UH af NASA's Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS), forventes at komme så tæt som 2.5 millioner kilometer på vores planet den 20. oktober. I øjeblikket styrter den mod Jorden med en hastighed på cirka 39,932 kilometer i timen, bare genert af hastigheden af ​​et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM).

Asteroid 2023 UH, der tilhører Apollo-gruppen af ​​nær-jord-asteroider, er en del af en klasse af rumsten, der krydser Jordens kredsløb og har semi-hovedakser større end Jordens. Disse asteroider blev opkaldt efter den kolossale Apollo-asteroide fra 1862, først opdaget af den tyske astronom Karl Reinmuth i 1930'erne.

NASA har også givet oplysninger om størrelsen af ​​Asteroid 2023 UH, og angiver, at den mangler at blive klassificeret som en 'Potentielt farlig asteroide' på grund af dens relativt lille størrelse. Denne asteroide, der måler mellem 52 og 118 fod i bredden, kan sammenlignes i størrelse med et fly.

Derudover forventes yderligere to asteroider, Asteroid 2023 TK15 og Asteroid 2020 UR, også at passere Jorden i dag og slutte sig til Asteroid 2023 UH i sin tætte tilgang.

