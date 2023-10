Myrer fundet fanget i plastikaffald, der fremhæver den bredere indvirkning af forurening på landdyr

Nylige opdagelser på De Kanariske Øer har afsløret, at plastikforurening ikke kun påvirker livet i havet, men også terrestriske væsner. Forskere fandt myrer fra øen La Palma, der var blevet ofre for plastikaffald. Da de undersøgte 113 myrer, opdagede de en Lasius grandis-myre fanget i en rød fiber og en Monomorium-myre fanget af en sort, som begge blev bekræftet at være lavet af plastik.

Selvom det er almindeligt kendt, at plast udgør en trussel mod havfugle og pattedyr, understreger dette fund, at landdyr også er i fare. Plast er blevet fundet i ligene af kameler og har været forbundet med tilbagegang for sangfugle. Selv insekter, som f.eks. caddisfluelarver, har inkorporeret plastikfragmenter i deres beskyttende hylstre. Hændelser med insekter, der bliver viklet ind i plastikaffald, som myrerne på De Kanariske Øer, er dog sjældne og et af de første registrerede tilfælde.

De sammenfiltrede myrer blev fundet i live og tilsyneladende uskadt, hvilket rejste spørgsmål om den sande virkning af sådanne sammenfiltringer. Plastfibrenes oprindelse er fortsat usikker, men nærliggende veje og vandrestier kan være potentielle kilder. Derudover kan plastikaffald rejse lange afstande gennem vinden og påvirke selv fjerntliggende områder.

Opdagelsen af ​​myrer fanget i plastik tjener som en påmindelse om, at plastikforurening har vidtrækkende konsekvenser, selv på uventede steder. Byøkolog Álvaro Luna understreger vigtigheden af ​​at udvide vores forståelse ud over marine økosystemer for fuldt ud at forstå omfanget af problemet.

Efterhånden som forskningen fortsætter, bliver det mere og mere klart, hvor allestedsnærværende plastikforurening er. Havøkolog Melanie Bergmann antyder, at insekter kan have været fanget i plastik i meget længere tid end tidligere indset. Denne konstatering understreger behovet for at adressere plastikforurening og dens indvirkning på alle former for liv, både på land og i havet.

