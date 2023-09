Den alarmerende tilbagegang af havis i Antarktis vækker bekymring over den globale opvarmning

Satellitdata har afsløret, at havisens niveauer omkring Antarktis har nået et hidtil uset lavpunkt i vintersæsonen, hvilket indikerer en bekymrende tendens for en region, der tidligere blev anset for at være modstandsdygtig over for virkningerne af global opvarmning. Denne udvikling har foruroliget forskere, som hævder, at en kombination af faktorer som rekordvarme oceaner, ændringer i havstrømme og vinde og El Niño-fænomenet sandsynligvis bidrager til faldet.

Antarktis enorme isdække spiller en afgørende rolle i reguleringen af ​​Jordens temperatur ved at reflektere Solens energi og afkøle det omgivende vand. Men hvis Antarktis fortsætter med at miste sin is, kan det gå fra at være Jordens kølesystem til at blive en varmekilde. Den nuværende havisdækning på overfladen af ​​det Antarktiske Ocean måler mindre end 17 millioner kvadratkilometer, hvilket er 1.5 millioner kvadratkilometer under det typiske septembergennemsnit og væsentligt lavere end tidligere rekordlave niveauer for vinterisdækning. Området med manglende is er cirka fem gange så stort som de britiske øer og kan have vidtrækkende konsekvenser for vores planets klima.

Forskere er bekymrede over virkningen af ​​dette fald i havis på Antarktis og det globale klima. Dr. Walter Meier, der overvåger havis ved National Snow and Ice Data Center, har ikke optimistiske udsigter for betydelig genopretning af havis. Selvom det stadig er et puslespil at forstå de nøjagtige årsager bag dette års reducerede havis, anses lave havisniveauer for at være en afgørende indikator i et år præget af adskillige registreringer af høje globale temperaturer og havtemperaturer. Eksperter hævder, at sårbarheden i Antarktis bliver mere og mere tydelig.

Udover at studere indvirkningen på Antarktis og det globale klima, udfører forskere også forskning og observation for bedre at forstå årsagerne bag den forsvindende vinteris. De usædvanligt varme oceaner, ændringer i havstrømmene og de vinde, der påvirker temperaturerne i Antarktis, menes at være væsentlige medvirkende faktorer. Det udviklende El Niño-vejrmønster i Stillehavet kan også spille en rolle i at reducere havis, selvom det i øjeblikket er relativt svagt.

Nedgangen af ​​havis i Antarktis udgør betydelige risici ikke kun for regionen, men også for kystsamfund verden over. Stigende havniveauer som følge af tab af landis kan føre til skadelige stormfloder, der truer millioner af mennesker. Ændringerne, der sker i Antarktis iskapper, stemmer overens med de forudsagte worst-case scenarier, hvilket understreger det presserende behov for at adressere den globale opvarmning og dens indvirkning på vores planets sarte økosystemer.

kilder:

– Nationalt datacenter for sne og is

- BBC nyheder