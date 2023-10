Over 40 % af Antarktis ishylder krymper siden 1997, og halvdelen viser ingen tegn på bedring

En banebrydende undersøgelse fra University of Leeds har afsløret, at over 40 % af Antarktis ishylder er blevet mindre siden 1997, hvor næsten halvdelen af ​​dem ikke viser tegn på bedring. Denne alarmerende opdagelse signalerer et kritisk vendepunkt i vores kamp mod den globale opvarmning og fremhæver det presserende behov for at håndtere klimakrisen.

Undersøgelsen, offentliggjort i tidsskriftet Scientific Advances, brugte banebrydende satellitteknologi til at analysere dynamikken i Antarktis ishylder. Resultaterne viste, at fra 1997 til 2021 mistede kontinentet svimlende 7.5 billioner tons is. Mens den østlige del af Antarktis oplevede en gevinst på 59 billioner tons, led den vestlige region et katastrofalt tab på 67 billioner tons.

Hovedårsagen til denne dramatiske ændring er varmt vand på den vestlige side af Antarktis, som ubønhørligt har eroderet ishylderne. I modsætning hertil forbliver den østlige side af Antarktis relativt beskyttet med koldere vand, hvilket gør det muligt for ishylderne at opretholde eller endda vokse.

Antarktis ishylder spiller en afgørende rolle i at regulere strømmen af ​​gletschere i havet. Når disse hylder mindskes i størrelse, frigiver gletsjere store mængder ferskvand i havet, hvilket forstyrrer strømmene i det sydlige ocean. Denne forstyrrelse kan have vidtrækkende konsekvenser for vejrmønstre, fiskeri og økosystemer verden over.

Sammenhængen mellem Antarktis istab og den bredere klimakrise er ubestridelig. Størstedelen af ​​de skrumpende ishylder viser ingen tegn på bedring, hvilket indikerer, at det nuværende istab ikke er en del af en naturlig cyklus. Nyere forskning tyder også på, at Antarktis opvarmes med næsten dobbelt så høj hastighed som resten af ​​verden, hvilket overgår forudsigelser fra klimamodeller.

Konsekvenserne af Antarktis istab er betydelige. Afsmeltningen af ​​de antarktiske iskapper kan bidrage med op til en meter (3.3 fod) til havniveaustigningen ved udgangen af ​​det nuværende århundrede. Med COP28, FN's klimatopmøde, nærmer sig, er der et presserende behov for, at verdens ledere træffer afgørende foranstaltninger for at imødegå klimakrisen og udfase fossile brændstoffer.

Kilde: University of Leeds, Scientific Advances, World Meteorological Organisation