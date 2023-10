Antarktis havis krymper til rekordlav, accelererende global havniveaustigning

Antarktis havis, der engang var ekspansiv nok til at fordoble størrelsen af ​​det frosne kontinent, har nået rekordlave niveauer i år. Varmere havvand forårsaget af klimaændringer har bidraget til det betydelige svind i vinterhavisen, og i år oplevede det den mindste isudbredelse siden satellitmålinger begyndte i 1980.

I en nylig analyse fra National Snow and Ice Data Center blev det opdaget, at havisen den 10. september nåede årets største udbredelse, men den var næsten 350,000 kvadratkilometer mindre end den tidligere lave rekord i 1986. Dette fald i havisen har vidtrækkende konsekvenser, især i forhold til den globale havniveaustigning.

Selvom manglende havis ikke direkte tilføjer vand til havet, spiller den en afgørende rolle i at beskytte gletsjere og ishylder mod storme og varmt havvand. Fraværet af havis accelererer smeltningen af ​​disse landbaserede isformationer, hvilket fører til øget havniveaustigning. Derudover absorberer det eksponerede havvand mere varme end is, hvilket gør det udfordrende for havisen at komme sig og omdannes i de efterfølgende år.

Forskere advarer om, at det antarktiske havis-system er gået ind i et nyt regime, karakteriseret ved en stærkere påvirkning af varmt havvand, der begrænser isvæksten. Det betydelige tab af havis er en alarmerende indikator for klimaændringernes indvirkning på Antarktis.

Yderligere forskning fremhæver også den hurtige afsmeltning af Antarktis gletsjere og ishylder. Især den vestantarktiske ishylde reagerer mest dybt på en opvarmende verden. Det indeholder en betydelig mængde vand, der, hvis det smeltes, kan hæve den globale havniveau betydeligt.

Det accelererende fald i Antarktis havis kræver hurtig handling for at afbøde klimaændringer og begrænse yderligere global havniveaustigning. Efterhånden som menneskeheden står over for konsekvenserne af disse ændringer, bliver tilpasningsforanstaltninger afgørende for at løse de udfordringer, som den smeltende is i Antarktis præsenterer.

FAQ

1. Hvordan bidrager den krympende antarktiske havis til den globale havniveaustigning?

Manglende havis giver mulighed for accelereret smeltning af gletsjere og ishylder på land. Når disse landbaserede isformationer smelter, bidrager de med yderligere vand til havene, hvilket resulterer i en global stigning i havniveauet.

2. Hvorfor er det svært for havisen at komme sig efter et dårligt år med svind?

Udsat havvand, som ikke fryser, absorberer mere varme end is. Denne øgede absorption af varme gør det udfordrende for ny is at omdannes i de efterfølgende år, hvilket hindrer havisens genvinding efter et betydeligt fald.

3. Hvad er virkningen af ​​varmt havvand på det antarktiske havis system?

Varmere havvand begrænser isvæksten, hvilket potentielt kan føre til et nyt regime i det antarktiske havis system. Påvirkningen af ​​varmt havvand reducerer havisens udbredelse og bidrager til, at den krymper over tid.