Ny undersøgelse viser en betydelig reduktion i Antarktis ishylder

En nylig undersøgelse finansieret af ESA's Earth Observation Science for Society-program har afsløret, at 40 % af Antarktis ishylder har oplevet et betydeligt fald i volumen i løbet af de sidste 25 år. Denne alarmerende opdagelse fremhæver den eskalerende virkning af klimaændringer på det sydligste kontinent.

Ishylder spiller en afgørende rolle i at stabilisere Antarktis gletsjere ved at fungere som barrierer, der bremser strømmen af ​​is i havet. Men efterhånden som disse ishylder skrumper, stiger hastigheden af ​​istab fra indlandsisen, hvilket udgør en stor trussel mod det globale havniveau.

Forskerholdet, ledet af forskere fra University of Leeds, analyserede 100,000 satellitradarbilleder for at nå frem til deres konklusioner. De fandt ud af, at ud af de 162 ishylder omkring Antarktis er 71 betydeligt reduceret i volumen. Tilsammen har disse krympende ishylder frigivet cirka 67 billioner tons smeltevand i havet.

Undersøgelsen afslørede, at den vestlige halvdel af Antarktis, som er udsat for varmt vand, har oplevet hurtig erosion af sine ishylder. I modsætning hertil har den østlige halvdel, beskyttet af et bånd af koldt vand langs kysten, oplevet mindre istab.

Blandt de ishylder, der havde de største istab i undersøgelsesperioden, var Getz-ishylden, som mistede 1.9 billioner tons is, og Pine Island Ice Shelf, som mistede 1.3 billioner tons is. På den anden side fik Amery Ice Shelf 1.2 billioner tons is på grund af sin placering i koldere farvande.

Forskerne var overraskede over at finde ud af, at næsten halvdelen af ​​ishylderne ikke viste tegn på bedring, i modsætning til deres forventninger om kortsigtet krympning efterfulgt af langsom genvækst. Dr. Benjamin Davison, en forsker ved University of Leeds, kommenterede resultaterne og udtalte: "Mange af ishylderne er blevet meget forringet, hvor 48 har mistet mere end 30% af deres oprindelige masse i løbet af blot 25 år. Dette er yderligere bevis på, at Antarktis er ved at ændre sig på grund af klimaopvarmningen."

Ved overvågning af polarområdet har satellitter udstyret med radarinstrumenter, såsom Europas Copernicus Sentinel-1-mission og ESA's CryoSat, spillet en afgørende rolle i at levere data til denne undersøgelse. Disse satellitter har gjort det muligt for forskere at måle ændringer i ishøjden og beregne faktiske ændringer i isvolumen.

Resultaterne af denne undersøgelse understreger det presserende behov for global handling for at imødegå virkningerne af klimaændringer. Efterhånden som Antarktis ishylder bliver ved med at blive mindre, kan konsekvenserne for det globale havniveau og havcirkulationsmønstre blive katastrofale.

