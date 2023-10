Udforsk den skjulte verden under Antarktis iskappe

Forskere har påbegyndt en ekstraordinær mission for at afsløre de ældgamle hemmeligheder, der er gemt under Antarktis massive indlandsis. Gennem satellitobservationer og isgennemtrængende radar har de fået værdifuld indsigt i en skjult verden, der eksisterede for millioner af år siden.

I det store område af Østantarktis Wilkes Land-region er der gjort en bemærkelsesværdig opdagelse. Omfattende højderygge og dale, skulptureret af gamle floder, er blevet afsløret og giver et indblik i et præ-glacialt landskab. Dette bemærkelsesværdige terræn, der dækker et område, der kan sammenlignes med Belgien eller staten Maryland, daterer sig mindst 14 millioner år tilbage, før Antarktis fryser for 34 millioner år siden.

Dr. Stewart Jamieson, en glaciologiprofessor ved Durham University og medleder af undersøgelsen, beskriver dette fund som et "øjebliksbillede af fortiden." Landskabets træk antyder et meget varmere klima i oldtiden, der potentielt ligner regioner som det nuværende Patagonien.

Mens den fossile optegnelse, der er fundet nær undersøgelsesstedet, giver bevis for gammelt palmetræpollen, er specifikke oplysninger om det mangfoldige dyreliv, der engang beboede dette miljø, stadig begrænset.

Under den enorme 2.2 km til 3 km tykke is ligger en mystisk landmasse, der forbliver mindre forstået end Mars' overflade. Forskere foreslår, at boring gennem isen for at udvinde sedimentkerneprøver kan åbne en dør til at opdage rester af gammel flora og fauna, hvilket giver yderligere indsigt i udviklingen af ​​Antarktis.

Denne banebrydende undersøgelse brugte state-of-the-art satellitobservationer og isgennemtrængende radardata indsamlet fra overflyvninger, og afslørede et karakteristisk begravet landskab, der adskiller sig fra tidligere fund under Antarktis iskolde overflade. I løbet af millioner af år har dette landskab gennemgået en transformation formet af forskellige geologiske processer, herunder strømmen af ​​floder, tektonisk aktivitet og istid.

Antarktis historie er sammenflettet med opløsningen af ​​Gondwana-superkontinentet, som omfattede nutidens kontinenter som Afrika, Australien, Sydamerika og det indiske subkontinent. Gennem pladetektonik adskilte Antarktis sig gradvist fra disse landmasser og blev isoleret og førte til dets unikke geologiske træk.

Under en varmere fase i Antarktis fortid flød floder hen over det nyligt eksponerede landskab og nåede til sidst en kontinental kystlinje, der blev dannet, mens de andre landmasser drev fra hinanden. Efterhånden som temperaturen blev afkølet, dannede der sig små gletschere på bakker nær floderne, hvilket bidrog til uddybningen af ​​dale gennem glacial erosion.

Dr. Jamieson forklarer, at da glacialisen udvidede sig og skabte et koldt miljø mellem isen og landskabet, skete bevarelsen af ​​dette gamle terræn. I forbløffende 34 millioner år forblev landskabet frosset i tid og afslørede glimt af en æra, der for længst var forbi.

