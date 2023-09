Antarktis havis rammer rekordlavt, hvilket giver anledning til bekymring for klimaændringernes indvirkning

Udbredelsen af ​​havis omkring Antarktis nåede rekordlave niveauer i løbet af vinteren, ifølge US National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Denne udvikling har givet anledning til bekymring blandt forskere med hensyn til de accelererende virkninger af klimaændringer i det sydlige polarområde. Faldet i havisens dækning kan have alvorlige konsekvenser for dyr som pingviner, der er afhængige af isen til at yngle og opdrætte deres unger. Derudover bidrager reduktionen i sollys, der reflekteres af hvid is tilbage i rummet, til den globale opvarmning.

Den 10. september nåede Antarktis havisen sit højdepunkt på 16.96 millioner kvadratkilometer, det laveste vintermaksimum siden satellitregistreringer begyndte i 1979. Dette repræsenterer et fald på omkring 1 million kvadratkilometer sammenlignet med den tidligere vinterrekord sat i 1986. NSIDC senior videnskabsmanden Walt Meier beskrev dette som et "ekstremt rekordår."

Mens Arktis allerede har oplevet betydelige påvirkninger fra klimaændringer, hvor havis er hurtigt forværret i det sidste årti, har virkningerne på Antarktis havis været mindre sikre. Det seneste skift mod rekordlave forhold i regionen har dog rejst bekymring blandt videnskabsmænd om, at klimaændringer endelig kan manifestere sig i Antarktis.

En undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Communications Earth and Environment tidligere på måneden antydede, at opvarmning af havtemperaturerne, hovedsagelig drevet af menneskeskabte drivhusgasemissioner, bidrager til faldet i havisens niveauer siden 2016. Denne konstatering stemmer overens med behovet for at reducere drivhusgasser. gasemissioner for at beskytte skrøbelige økosystemer og frosne områder i verden.

Yderligere analyser og forskning er påkrævet for fuldt ud at forstå implikationerne af disse rekordlave havisniveauer i Antarktis, men det er afgørende, at der træffes foranstaltninger for at afbøde klimaændringer og reducere de negative påvirkninger på planeten.

