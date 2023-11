Det antarktiske ozonhul: Afdækning af de komplekse faktorer, der påvirker restitution

Det antarktiske ozonhul, der har været en væsentlig bekymring i årtier, fortsætter med at blive dybere midt på foråret på trods af regler, der forbyder ozonnedbrydende kemikalier. Mens Montreal-protokollen fra 1987 med held begrænsede brugen af ​​chlorfluorcarboner (CFC'er), der er ansvarlige for at nedbryde ozonlaget, tyder nyere forskning på, at andre faktorer kan være på spil.

En ny undersøgelse foretaget af forskere fra New Zealands Otago University, offentliggjort i tidsskriftet Nature Communications, afslører, at det område, der er dækket af det antarktiske ozonhul, ikke er reduceret markant på trods af faldet i CFC'er. Desuden indikerer midten af ​​hullet et fald i ozonniveauet over tid.

Ifølge medforfatter Annika Seppala kan atmosfærens reaktion på ændrede klimaforhold, muligvis på grund af klimaændringer, have indflydelse på genopretningsprocessen. Disse atmosfæriske skift kan skjule fremskridtene gennem CFC-reduktioner. Mens ozonhullet har åbnet sig senere i september, hvilket potentielt indikerer genopretning, fremhæver undersøgelsen, at i oktober, hvor hullet typisk er på sit største, er ozonniveauet i det midterste stratosfæriske lag faldet med 26 procent fra 2004 til 2022.

Hovedforfatter Hannah Kessenich understreger, at Montreal-protokollen og CFC-reduktionerne stadig er på vej, men undersøgelsens resultater tyder på, at de seneste store ozonhuller muligvis ikke udelukkende kan tilskrives CFC'er. Analysen udelukkede data fra 2002 og 2019, hvor unormale hændelser, såsom pludselige opbrud af den polare hvirvel, resulterede i betydeligt mindre ozonhuller.

Påvirkningen af ​​eksterne begivenheder på ozonniveauet kan ikke overses. Tidligere forskning har vist, at de massive naturbrande i Australien i 2020 forværrede ozonhullet med 10 procent. Derudover menes udbruddet af vulkanen Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai ud for Tonga i 2022 at have påvirket de seneste ozonniveauer.

Mens nogle eksperter rejser spørgsmål om undersøgelsens resultater, hvilket tyder på, at udelukkelse af specifikke år giver anledning til bekymringer om dataudvælgelse, giver forskningen vigtig indsigt i de komplekse og mangefacetterede faktorer, der påvirker genopretningen af ​​det antarktiske ozonhul.

FAQ

Q: Hvordan dannes det antarktiske ozonhul?

Det antarktiske ozonhul dannes primært på grund af tilstedeværelsen af ​​ozonlagsnedbrydende kemikalier, såsom chlorfluorcarboner (CFC'er), som ophobes i atmosfæren. Disse kemikalier nedbrydes i nærvær af sollys og frigiver klor- og bromatomer, der ødelægger ozonmolekyler.

Q: Hvad er farerne ved ozonnedbrydning?

Ozonnedbrydning tillader mere ultraviolet (UV) stråling fra solen at nå jordens overflade. Eksponering for overdreven UV-stråling kan føre til forskellige sundhedsproblemer, herunder hudkræft, grå stær og skader på marine økosystemer.

Spørgsmål: Anvendes CFC'er stadig i dag?

Nej, CFC'er bruges ikke længere i aerosoler, køleskabe eller andre forbrugerprodukter på grund af det globale forbud, som blev indført ved Montreal-protokollen fra 1987. Der er udviklet og implementeret alternative og mere miljøvenlige erstatninger.