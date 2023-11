Antarktis ozonhul fortsætter med at blive dybere, på trods af reduktion af kemikalier

Ny forskning tyder på, at hullet i det antarktiske ozonlag har udvidet sig midt på foråret i løbet af de sidste to årtier på trods af det globale forbud mod chlorfluorcarboner (CFC'er) – kemikalier, der nedbryder Jordens skjold mod skadelig solstråling. Ozonlaget, der ligger 11 til 40 kilometer over jordens overflade, spiller en afgørende rolle for at bortfiltrere meget af Solens ultraviolette stråling, som kan føre til hudkræft og grå stær.

Montreal-protokollen fra 1987, som med succes eliminerede brugen af ​​CFC'er i aerosoler og køleskabe, havde til formål at lukke ozonhullet og genoprette dets niveauer til niveauerne fra 1980. En nylig FN-støttet vurdering forudsigede, at det antarktiske ozonlag kunne genoprettes omkring 2066 , med genopretning i Arktis forventet i 2045 og resten af ​​verden inden for to årtier.

Men på trods af reduktionen i CFC'er fandt forskere fra New Zealands Otago University gennem en undersøgelse i tidsskriftet Nature Communications ud af, at området, der er dækket af det antarktiske ozonhul, ikke er faldet væsentligt. Faktisk har der været et fald i ozonniveauet i midten af ​​hullet over tid.

Studiets hovedforfatter, Hannah Kessenich, understregede, at Montreal-protokollen og CFC-reduktionsbestræbelserne stadig gør fremskridt. Men resultaterne tyder på, at andre faktorer, potentielt relateret til klimaændringer, kan hæmme genopretningen af ​​ozonlaget.

FAQ

Hvorfor er ozonlaget vigtigt?

Ozonlaget filtrerer solens ultraviolette stråling fra, som kan forårsage hudkræft og grå stær.

Hvilke kemikalier bidrog til nedbrydningen af ​​ozonlaget?

Chlorfluorcarboner (CFC'er), der engang var meget udbredt i aerosoler og køleskabe, viste sig at reducere ozonniveauet.

Har forbuddet mod CFC været effektivt til at lukke ozonhullet?

Forbuddet mod CFC'er under Montreal-protokollen fra 1987 har haft succes med at reducere deres brug og fjerne dem fra aerosoler og køleskabe. Det antarktiske ozonhul har dog ikke vist væsentlig reduktion.

Hvilke faktorer kan hæmme genvindingen af ​​ozonlaget?

Mens reduktionen af ​​CFC'er er et væsentligt skridt, kan andre atmosfæriske ændringer, potentielt relateret til klimaændringer, maskere eller modvirke genopretningen af ​​ozonlaget.

Hvilken indflydelse har disse resultater på internationalt miljøsamarbejde?

Disse resultater understreger behovet for en fortsat indsats for at imødegå ozonnedbrydning og vigtigheden af ​​at overveje potentielle klimaændringspåvirkninger. De understreger kompleksiteten af ​​miljømæssige udfordringer og det vedvarende behov for internationalt samarbejde og forskning.