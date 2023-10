Antarktiske ishylder mister volumen med alarmerende hastighed, undersøgelsesshows

En ny undersøgelse ved hjælp af satellitdata har afsløret, at 40 % af Antarktis flydende ishylder er faldet betydeligt i volumen i løbet af de sidste 25 år. Antarktis ishylder spiller en afgørende rolle i at stabilisere kontinentets gletsjere og bremse deres strømning ud i havet. Tabet af is er dog ikke begrænset til de flydende hylder, men inkluderer også stigende gletscherstrøm fra selve kontinentet. Resultaterne har givet anledning til bekymring blandt forskere, der beskriver situationen som en "dobbelt pudsning."

Undersøgelsen, publiceret i det peer-reviewede tidsskrift Science Advances, brugte 100,000 satellitradarbilleder til at analysere 162 ishylder omkring Antarktis fra 1997 til 2021. Den viste, at 71 af disse ishylder har oplevet en betydelig reduktion i volumen og frigivet cirka 67 billioner metriske tons smeltet ferskvand i havet.

Denne ferskvandstilstrømning kan potentielt påvirke globale cirkulationsmønstre ved at reducere overfladevandets tæthed nær polerne, begrænse nedstrømning og forhindre dybvandsdannelse. Tabet af is er ikke jævnt fordelt over kontinentet, hvor den vestlige side af Antarktis oplever de største tab på grund af varmt vand, der eroderer ishylderne nedefra.

Getz-ishylden i det sydvestlige hjørne af kontinentet og Pine Island-ishylden, der nærmer sig Thwaites "Doomsday"-gletsjeren, har især lidt store tab. På den anden side har Amery Ice Shelf i det kolde vand på den østlige side fået is i løbet af undersøgelsesperioden.

Undersøgelsens resultater giver yderligere bevis for igangværende klimaændringer, da det opvarmende klima fortsat bidrager til nedslidning af ishylderne. Disse accelererede tab understreger det presserende behov for global handling for at afbøde klimaændringer og beskytte Antarktis sarte økosystem.

Kilder: Science Advances, European Space Agency