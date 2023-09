Ny teknik til at måle kosmiske afstande med Baryon akustiske oscillationer

Astronomer står over for en betydelig udfordring, når det kommer til at måle kosmiske afstande på grund af den relativistiske natur af vores univers. Dette forstærkes af det faktum, at når vi observerer fjerne objekter, ser vi ikke bare gennem rummet, men også tilbage i tiden. Derudover komplicerer udvidelsen af ​​kosmos siden Big Bang yderligere afstandsmålinger.

For at måle kosmiske afstande er astronomer afhængige af to metoder, der tilsammen er kendt som den kosmiske afstandsstige. Den første metode involverer brug af rødforskydningsmålinger af den kosmiske mikrobølgebaggrund (CMB) til at bestemme kosmologiske afstande. Den anden metode involverer lokale observationer ved hjælp af parallaksemålinger, variable stjerner og supernovaer.

Der er dog en uoverensstemmelse mellem rødforskydningsmålingerne af CMB og lokale målinger, kendt som Hubble Tension. For at løse dette problem gennemførte et hold astronomer fra kinesiske universiteter og University of Cordoba en to-årig statistisk analyse af en million galakser. De udviklede en ny teknik, der er afhængig af Baryon Acoustic Oscillations (BAO) for at bestemme afstande mere nøjagtigt.

Baryon akustiske svingninger er rester af Big Bang, som stadig kan observeres i kosmos. Disse bølger forplantede sig gennem stof i det tidlige univers og blev effektivt "frosset i tid", efterhånden som universet udvidede sig og afkølede. Ved at måle adskillelsen mellem galakser baseret på varigheden af ​​disse bølger kan kosmologiske afstande bestemmes.

Holdet brugte statistiske metoder til at analysere tæt på en million galakser fra Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (BOSS) datafrigivelse kombineret med Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Imaging Surveys. Forskerne fandt ud af, at deres metode nøjagtigt identificerede placeringerne af Baryon akustiske svingninger.

Denne nye teknik, kombineret med andre metoder i den kosmiske afstandsstige, kunne hjælpe med at løse Hubble-spændingen og give mere præcise estimater af kosmiske afstande. Dette har potentialet til at revolutionere vores forståelse af universet og kaste lys over mysterierne om mørkt stof, mørk energi og tyngdekraftens adfærd i store skalaer.

