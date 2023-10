En uforglemmelig udsigt: Ringformet solformørkelse over Nordamerika

Den nylige ringformede solformørkelse den 14. oktober 2023 gav et betagende skue for himmelbeskuere på Jorden. NASA's Earth Observatory fangede et fængslende satellitbillede af begivenheden og fremhævede skyggen over Nordamerika, da Månen delvist dækkede Solen.

En ringformet formørkelse opstår, når Månen passerer foran Solen, men dens afstand fra Jorden forhindrer den i at skjule Solen fuldstændigt. Under denne begivenhed er Månen i eller tæt på dens fjerneste afstand fra Jorden, kendt som apogeum. Dette resulterer i, at Månen fremstår mindre på himlen og tillader Solens kanter at forblive synlige, hvilket skaber en slående rød-orange ring, der omtales som "ildringen".

Den ringformede formørkelse begyndte i Oregon cirka kl. 9:13 og fortsatte på tværs af Nevada, Utah, Arizona, Colorado, New Mexico, Texas og Den Mexicanske Golf. NASA fremhæver dog, at en total solformørkelse vil være synlig fra Texas til Maine den 8. april 2024, hvilket giver et endnu mere betydningsfuldt himmelfænomen for himmelseere at opleve.

Det fantastiske billede af solformørkelsen blev taget af NASA's EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) billedkamera ombord på Deep Space Climate Observatory. Deep Space Climate Observatory er et samarbejde mellem NASA, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) og det amerikanske luftvåben.

At være vidne til en solformørkelse er en bemærkelsesværdig begivenhed, der minder os om de ekstraordinære himmelske begivenheder, der sker omkring os. Denne satellitvisning af den ringformede solformørkelse over Nordamerika giver et indblik i vores univers' skønhed og storhed.

kilder:

– Billedkredit: NASA Earth Observatory