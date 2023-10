Spektakulær ringformet solformørkelse finder sted denne lørdag

Stjernekiggere og astronomer venter på en godbid denne lørdag, da en ringformet solformørkelse er klar til at indtræffe. Dette kosmiske fænomen vil være synligt i dele af USA, Mexico, Sydamerika og Mellemamerika, hvor USA i det mindste oplever en delvis formørkelse. En ringformet formørkelse sker, når Månen passerer mellem Jorden og Solen og blokerer det meste, men ikke alt, af Solens lys. Dette skaber en tynd ring, eller ring, af lys, hvilket fører til, at begivenheden kaldes en ringformet formørkelse. I modsætning til en total solformørkelse, som giver observatører mulighed for at se Corona, er en ringformet solformørkelse sjældnere og tilbyder en unik visuel oplevelse.

Stien til formørkelsen den 14. oktober vil spænde over et bredt område og byder på forskellige udsigtsmuligheder afhængigt af din placering. De, der befinder sig i ringformighedens vej, vil være vidne til den fulde "ring af ild"-effekt, mens nærliggende regioner vil opleve en delvis formørkelse. Det er afgørende at planlægge i forvejen og finde en passende placering væk fra byens lys og høje bygninger for at have frit udsyn til himlen under formørkelsen.

Det er vigtigt at bemærke, at at se direkte på Solen, selv under en formørkelse, kan forårsage alvorlig øjenskade eller blindhed. For sikkert at se den ringformede solformørkelse bør der anvendes beskyttelsesudstyr såsom godkendte formørkelsesbriller eller en nålehulsprojektor. Det anbefales også at deltage i offentlige visningsbegivenheder arrangeret af astronomiklubber og -organisationer, for at sikre en sikker og fornøjelig oplevelse for alle.

– Dr. Nicola Fox, associeret administrator for NASA's Science Mission Directorate

– Nasa