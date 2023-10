Ny undersøgelse udfordrer forståelsen af ​​Natural Rock Weathering's rolle i kulstofkredsløbet

En nylig undersøgelse udført af University of Oxford har udfordret den fremherskende tro på, at naturlig klippeforvitring fungerer som en kuldioxid (CO2) dræn. Forskningen tyder på, at stenforvitring faktisk kan tjene som en betydelig CO2-kilde, sammenlignelig med vulkanske emissioner.

I det geologiske kulstofkredsløb indeholder sten en betydelig mængde kulstof i form af gamle plante- og dyrerester. Disse klipper kan absorbere CO2 gennem kemisk forvitring, der modvirker de kontinuerlige emissioner fra vulkaner og spiller en afgørende rolle i reguleringen af ​​Jordens temperatur.

Undersøgelsen kvantificerede en yderligere proces, hvorved sten frigiver CO2 til atmosfæren. Denne proces opstår, når sten, der engang blev dannet på gamle havbunde og begravet med organisk kulstof, genopstår, udsætter kulstoffet for ilt og vand, hvilket fører til frigivelse af CO2. Dette udfordrer den hidtidige forståelse af, at forvitrende sten udelukkende er en CO2-dræn.

Det har været en udfordring at måle udledningen af ​​CO2 fra organisk kulstof i bjergarter. Forskerne i denne undersøgelse brugte dog et sporstof, rhenium, der frigives til vand, når organisk kulstof i klipper reagerer med ilt. Ved at måle rheniumniveauer i flodvand var de i stand til at kvantificere CO2-udslippet.

Undersøgelsen viste, at områder med koncentreret CO2-udledning primært var placeret i bjergkæder med høje hævningshastigheder, hvor sedimentære bjergarter var blotlagt. Det globale CO2-udslip fra klippeforvitring blev anslået til 68 megaton kulstof årligt, hvilket kan sammenlignes med CO2-emissionerne fra vulkaner.

Mens CO2-emissionerne fra forvitring af sten er relativt små sammenlignet med menneskeskabte emissioner, er forståelsen af ​​disse naturlige processer afgørende for nøjagtigt at forudsige og styre kulstofbudgettet. Fremtidig forskning vil fokusere på, hvordan menneskeskabte klimaændringer og ændringer i erosion kan forværre den naturlige frigivelse af CO2 fra klippeforvitring.

