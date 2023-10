Den skjulte historie om Antarktis subglaciale landskab afsløret

En nylig banebrydende undersøgelse ledet af Durham University har afsløret et gammelt flodformet landskab skjult under det enorme østantarktiske iskappe. Ved at udnytte satellitdata og teknikker til radioekkolod dykkede forskere ind i Antarktis fortid og kastede lys over indlandsisens historie og dens reaktion på klimaændringer.

Dette nyopdagede landskab dækker et omfattende område på 32,000 kvadratkilometer og giver et indblik i en tid, hvor floder formede regionen for over 14 millioner år siden. Det er bemærkelsesværdigt, at det går før den oprindelige dannelse af den østantarktiske is med cirka 34 millioner år. Landskabet består af dale og højdedrag, der i størrelse kan sammenlignes med dem, der findes i North Wales, Storbritannien, hvilket tyder på lange perioder med temperaturstabilitet i det undersøgte område, da det stort set forblev uberørt af indtrængende is.

Professor Stewart Jamieson, hovedforfatteren af ​​undersøgelsen, understreger den centrale rolle, som dette skjulte landskab spiller i reguleringen af ​​isstrømmen og reaktionen på klimaændringer. Han sammenligner det mystiske land under det østantarktiske indlandsis med overfladen af ​​Mars i forhold til vores begrænsede viden.

Denne betydningsfulde opdagelse har konsekvenser for klimavidenskaben, da den afslører, at trods indlandsisens tilbagetrækninger i varmere perioder, forblev denne særlige region bemærkelsesværdig stabil. Denne viden er afgørende for at forudsige, hvordan indlandsisen kan reagere på nuværende og fremtidige klimaopvarmning.

Professor Neil Ross fra Newcastle University, en medforfatter af undersøgelsen, beskriver fundet som "skjult i almindeligt syn" i mange år. Det giver værdifuld indsigt i den tidlige og langsigtede historie af den østantarktiske iskappe, såvel som dens potentielle reaktion på fremtidige klimaændringer.

Dette gennembrud bygger på tidligere arbejde fra det samme forskerhold og samarbejdspartnere, som afslørede skjulte bjergkæder, canyonsystemer og søer under den antarktiske is. Det understreger den afgørende rolle, som satellitbilleder og radio-ekko-lyd spiller for at afsløre disse underislandskaber.

Det er afgørende, at denne opdagelse antyder muligheden for yderligere uopdagede landskaber skjult under det østantarktiske indlandsis. Professor Jamieson bekræfter, at den løbende udforskning af dette skjulte terræn er i gang for at udfylde huller i undersøgelser og uddybe vores forståelse af, hvordan indlandsisen og dets underliggende landskab har udviklet sig over tid.

Organisationer som UK Research and Innovation's Natural Environment Research Council (NERC), US National Science Foundation (NSF) og NASA spillede en afgørende rolle i at støtte denne undersøgelse, idet de gav den nødvendige finansiering til dataindsamling og forskning.

Fundene fra dybt inde i Antarktis fortsætter med at låse op for Jordens klimahistorie og giver værdifuld indsigt i dens tidligere og fremtidige udfordringer. De gamle floder, der engang flød under isen, guider os til at forstå og adressere en foranderlig verden.

FAQ

Hvad afslørede undersøgelsen fra Durham University om Antarktis?

Undersøgelsen ledet af Durham University afslørede et gammelt flodformet landskab gemt under det østantarktiske indlandsis. Landskabet, der strækker sig over et areal på 32,000 kvadratkilometer, antyder, at floder formede regionen for over 14 millioner år siden, før den oprindelige dannelse af indlandsisen med cirka 34 millioner år.

Hvad betyder denne opdagelse for klimavidenskaben?

Opdagelsen af ​​det gamle subglaciale landskab i Antarktis giver indsigt i regionens tidligere stabilitet på trods af indlandsisens tilbagetrækninger i varmere perioder. Denne viden er afgørende for at forudsige, hvordan indlandsisen kan reagere på igangværende og fremtidig klimaopvarmning.

Hvad er betydningen af ​​dette skjulte landskab under det østantarktiske indlandsis?

Det skjulte landskab spiller en central rolle i reguleringen af ​​isstrømmen og forståelsen af ​​indlandsisens reaktion på klimaændringer. Det giver værdifuld information om den tidlige og langsigtede historie af den østantarktiske iskappe og dens potentielle reaktion på fremtidige klimaændringer.

Hvordan blev undersøgelsen gennemført?

Undersøgelsen brugte satellitdata og teknikker til radioekko til at analysere det skjulte landskab under det østantarktiske indlandsis. Dette gjorde det muligt for forskerne at afdække det gamle flodformede landskab og få indsigt i Antarktis subglaciale landskaber.